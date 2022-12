Rosalía is de grootste Spaanse ster van nu, en ze laat je schreeuwen van vreugde

Motomami World Tour

Afas Live, 10 december

★★★★

Het optreden van Rosalía in Afas Live, zaterdag, was zeker niet vlekkeloos. En toch was het onmogelijk om niet onder de indruk te raken van dit bijzondere talent.

Rosalía Vila Tobella begon haar muzikale loopbaan als flamencozangeres. Ze studeerde aan de muziekschool Taller de Músics in Barcelona en als je nu video’s bekijkt uit haar begintijd, kun je bijna niet geloven dat het om dezelfde vrouw gaat als de popster die in een uitverkochte Afas Live aantrad. Want Rosalía blijkt van een introverte zangeres die rustige flamencoliedjes zong, te zijn uitgegroeid tot een lekker brutale popster die het publiek met speels gemak om haar vinger windt.

Die transformatie heeft veel te maken met de muzikale reis die de Spaanse afgelopen jaren aflegde. Stond haar eerste album Los Ángeles nog vrijwel geheel in het teken van flamenco, op haar tweede album El mal querer putte ze ook inspiratie uit de popmuziek, hiphop, r&b en reggaeton. De plaat markeerde haar doorbraak. Haar carrière explodeerde pas echt met het dit jaar verschenen derde album Motomami, dat haar tot een internationale ster maakte.

Hoe uniek haar sound is, bleek ook bij haar optreden in Amsterdam. Toch kende het concert ook wel wat minpuntjes. Zo schakelde Rosalía steeds weer tussen rustige en uptempo nummers, wat het optreden nogal warrig maakte. Het was beter geweest als ze bijvoorbeeld een blok opzwepende nummers had gebracht, zodat de zaal echt even los kon gaan. Storend was ook dat de cameraman voor de livebeelden op videoschermen veelvuldig tussen fans en ster stond.

Weinig overbodige poespas

Gelukkig bleek het optreden ook een show zonder veel overbodige poespas. Rosalía deed het zonder dure decors en verliet ook niet zoals veel collega’s om de haverklap het podium voor een nieuw kostuum. Eén outfit, een rood leren jasje en rok en zwarte knielaarzen, waren genoeg voor Rosalía, die zich live als een innemende artieste ontpopte. Zo verliet ze zelfs het podium om uitgebreid in gesprek te gaan met haar fans. Daar ontmoette ze toevallig (?) een stel dat 8,5 jaar bij elkaar was, waarop de man meteen de gelegenheid aangreep om zijn vriendin een huwelijksaanzoek te doen.

Toch eiste vooral Rosalía’s bijzondere mix van stijlen de hoofdrol op. Zo groeide De plata met een onverwachte combinatie van gepassioneerde flamencozang en vlammende gitaarklanken uit tot een van de hoogtepunten. Ook de ingetogen toegift Sakura, enkel begeleid door piano, was adembenemend mooi.

Wie echt wil begrijpen waarom Rosalía de grootste Spaanse ster van het moment is, moet maar eens luisteren naar de liveversie van De aquí no sales/Bulerías. De mix van melancholieke vocalen en hypnotiserende percussieritmes klonk in Afas Live zo meeslepend, dat je het wilde uitschreeuwen van vreugde.