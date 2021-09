Rialto is een geduldige ministudie in gemankeerd vaderschap

Rialto

Regie: Peter Mackie Burns

Met Tom Vaughan-Lawlor, Tom Glynn-Carney, Monica Dolan

★★★

In de grauwe omgeving vol containerschepen in de haven van Dublin maakt Colm (Tom Vaughan-Lawlor) een ontredderde indruk. De midveertiger werkt er al zijn hele leven, maar ontspannen oogt hij niet. Nergens trouwens. Colm lijkt een man die overal het zweet op zijn voorhoofd staat. Thuis, met nukkige tieners. Bij zijn moeder in een huis met bobbelend behang. In een herentoilet met een jongeman die hij wel wil betalen voor fysieke aandacht.

Met Rialto (de naam van een Dublins stadsdeel) maakt filmmaker Burns een soort mannelijke tegenhanger van zijn eerdere Daphne (2017). Volgden we toen een Londense dertiger die schoorvoetend haar volwassen bestaan aanging, nu zijn we een levensfase verder. Het wordt er niet makkelijker op. ‘Wat zou er gebeuren als we hardop zeiden wat er in onze hoofden omgaat?’ vraagt Colm. De recente dood van zijn vader heeft een ontwrichtend effect dat niet in woorden te vatten valt. Seks met de jongeman (Tom Glynn-Carney) helpt. Misschien.

Tom Vaughan-Lawlor is midveertiger Colm in ‘Rialto’. Beeld film depot

Geduldig volgt Burns een midlifer die met gebogen hoofd zijn bestaan door de vingers ziet glippen, en het tegelijkertijd moeilijker maakt dan het zou hoeven zijn. Het is grotendeels aan zijn toegewijde acteurs te danken dat er een soort ministudie in sociale onmacht en gemankeerd vaderschap ontstaat. Ondertussen vraagt hij van de kijker eenzelfde tolerantie voor een man op drift die van ‘sorry’ een stopwoord maakt en zwelgt in misère. Dat zal niet iedereen kunnen opbrengen.