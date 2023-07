Recensie: ‘Oppenheimer’ is een veelzijdige historische vertelling over de ‘vader van de atoombom’

Oppenheimer

Regie: Christopher Nolan

Met Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon

★★★★

‘Zal iemand ooit vertellen hoe het echt is gegaan”, verzucht J. Robert Oppenheimer, de ‘vader van de atoombom’, tegen zijn vrouw. Het is inmiddels zo’n tien jaar nadat hij de ontwikkeling van de atoombom – het Manhattan Project – tot een succesvol einde heeft gebracht. Waarna de regering Truman besloot twee atoombommen op Japanse steden te laten vallen.

Ondanks Oppenheimers bijdrage aan wat gezien werd als de versnelde capitulatie van Japan, werd hij later bestraft voor vermeende communistische sympathieën. Het zat natuurlijk anders. Oppenheimer was speelbal in een politiek spel geworden.

Christopher Nolans Oppenheimer gaat niet alleen over de botsing van atomen, maar vooral over de botsing van werelden. De ontwikkeling van de atoombom was evenzeer een politiek als een wetenschappelijk project. Nolan kiest er daarom wijselijk voor om geen lofzang op Oppenheimers genie te maken, culminerend in die explosie in de woestijn in New Mexico.

In plaats daarvan komt hij met een veelzijdige historische vertelling over wetenschappelijke nieuwsgierigheid, morele verantwoordelijkheid en politiek machtsvertoon. Grotendeels gebaseerd op de biografie American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer van Kai Bird en Martin J. Sherwin.

Hoe functioneren onze hersenen?

Er zitten een paar terugkerende thema’s in Nolans films en die waren nog nooit zo helder te onderscheiden als in Oppenheimer. Ten eerste zijn fascinatie voor het functioneren van onze hersenen. “Jij kunt voorbij de werkelijkheid kijken”, zegt iemand tegen Oppenheimer. “Daar betaal je altijd een prijs voor.” Deze twee zinnen vatten eigenlijk de hele film samen.

Oppenheimers brein ‘zag’ een wereld van elementaire deeltjes, voorbij onze werkelijkheid. Nolan vindt daar in de eerste helft van de film met licht- en geluidseffecten een mooie vorm voor. Zo mooi dat hij die wel wat vaker had mogen inzetten.

Oppenheimer voorzag misschien ook al wel hoe zijn capaciteiten hem in de problemen konden brengen toen de bom eenmaal was ontwikkeld – want daar was hij slim genoeg voor. “Hoe voelt het om de beroemdste man op de planeet te zijn?”, vraagt een jaloerse Truman wanneer Oppenheimer het Witte Huis bezoekt.

Goede bedoelingen en de werkelijkheid

Nolans andere fascinatie is de werkelijkheid die goede bedoelingen en logische analyses van het individu vervolgens vertroebelt. Hoe botsingen met andere elementaire deeltjes, met andere mensen, de boel compliceren. Al die zaken brengt Nolan glashelder in beeld. Er passeert in de drie uur speeltijd een hele parade aan personages, maar geen moment raak je in verwarring over wie wat doet. Dat getuigt van een uitstekende verteltechniek.

Dan is er nog die ene morele vraag: hoe laat je de slachtoffers zien in een film als deze? De inwoners van Hiroshima en Nagasaki. Nolan koos voor de enige goede oplossing: niet. Hij vertelt eerst en vooral een verhaal over de triomf en tragedie van J. Robert Oppenheimer.

Oppenheimer zelf was met iets angstaanjagends en veel groters bezig, blijkt uit de laatste zin die hij in de film uitspreekt. Maar daarvoor moet je Nolans film gaan zien.