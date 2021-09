Pragmatisch avontuur over een hondstrouwe junglebewoner

Onoda: 10.000 Nights in the Jungle

Regie: Arthur Hariri

Met Kanju Tsuda, Yûya Endô, Tetsuya Chiba

★★★

In 1974 dook in de Filipijnse jungle een Japanse militair op die in de waan leefde dat Japan nog altijd in de Tweede Wereldoorlog verwikkeld was. Van de overgave, in 1945 door zijn keizer, had de man niet gehoord. Of liever: hij had het wel gehoord, maar niet geloofd.

Een wonderlijk verhaal, dat de Franse filmmaker Arthur Hariri vertaalde naar een existentialistisch drama over een man die zich vastbijt in het leven.

In 1944 belandt Hiroo Onoda op het eiland Lubang. Tijdens een geheime training gedrild met mantra’s als ‘Je hebt het recht niet te sterven’ en ‘Hoelang het ook duurt, we komen je halen’, vestigt hij zich met een klein groepje tussen het groen. Altijd gewapend, alert op aanvallen, bereid te doden.

Met flinke tijdssprongen in dertig jaar, legt Hariri belangrijke momenten vast: het verlies van kompanen, conflicten met lokale bewoners. En de vondst van een stapel kranten en magazines, waaruit blijkt dat de buitenwereld verder is gegaan. Onoda en zijn laatste maatje weten dat nieuws koppig, en met behulp van een haiku, om te buigen naar hun eigen werkelijkheid. Intrigerend, juist nu in een tijd van nieuwsbubbels en samenzweringstheorieën.

Maar Hariri lijkt meer geïnteresseerd in het exotisme van een hondstrouwe man voor wie militaire eer boven alles gaat. Het pragmatisme waarmee de film is geconstrueerd past bij de gedisciplineerde junglebewoner, maar de poëzie en emoties die ook passen bij zo’n extreem avontuur mis je wel. Ze hadden van ‘Onoda’ een gelaagdere film gemaakt.