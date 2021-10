Powers zal de lezer nooit pleasen, maar in ‘Verwilderd’ beloont hij uw geduld

Verwilderd, de nieuwe roman van Richard Powers, is favoriet voor de Booker Prize 2021, maar wordt pas meeslepend als de tien-jarige Robin een nieuw soort therapie krijgt.

‘Ik wil ornitholoog worden. Dat leren ze je niet in groep zes’, zegt de tienjarige Robin tegen zijn vader in Verwilderd, de nieuwe roman van de Amerikaanse schrijver Richard Powers. Robin is een intelligent jongetje dat begaan is met dieren en hun leefwereld. Hij kan niet tegen de vernietiging van die leefwereld. Dat heeft hij gemeen met zijn moeder die onlangs is overleden; ze reed zich dood toen ze een opossum ontweek.

Robins vader combineert een drukke baan als astrobioloog die naar buitenaards leven speurt met het opvoeden van zijn zoon. Die haalt zich telkens problemen op de hals, vooral op school.

Vader wordt op het matje geroepen als Robin een andere jongen ‘een optater verkocht’. Dat was niet helemaal zijn schuld. Niets was ooit helemaal iemands schuld. ‘Zijn handen raakten in de war.’ Zo omschreef zijn zoon diens woede-uitbarsting. Robin heeft asperger en misschien ADHD. Zijn handen raken in de war als klasgenoten hem pesten om zijn bekommernis met de natuur en de aarde.

De mississippigofferkikker vouwt zijn handjes voor zijn ogen

Hij verkoopt zelfgemaakte tekeningen van bedreigde dieren, om de opbrengst aan natuurbescherming te geven. Het eerste dier dat hij tekent, is de mississippigofferkikker, een bijna uitgestorven kikker die bij fel licht of gevaar zijn handjes voor zijn ogen vouwt. De tekeningen worden bespot.

Voor zijn voorlaatste roman Tot in de Hemel, over de wellevendheid tussen bomen, kreeg Powers de Amerikaanse Pulitzerprijs. Verwilderd belandde op de shortlist van de Booker Prize 2021 die in november zal worden uitgereikt, de roman geldt als een van de favorieten.

In plaats van de dikke turf met veel personages en verhaallijnen die we van Powers gewend zijn, is Verwilderd een boek van nog geen driehonderd bladzijden, met een boel wit tussen de vele korte hoofdstukjes. Toch komt dat de vaart van het verhaal niet ten goede.

Richard Powers Beeld AP

Powers is nooit geneigd de lezer te pleasen met lichte kost en lijkt er in Verwilderd bovendien lang in te moeten komen. Dat ligt mede aan de vele verhaaltjes over fantasieplaneten met denkbeeldige bewoners, die de vader zijn zoon vertelt. Die ­halen de vaart eruit. Pas tegen de helft wordt het verhaal meeslepend en het geduld van de lezer beloond. Dan krijgt Robin een nieuw soort therapie: neurofeedback.

Robin knapt enorm op van zijn moeders hersenpatronen

Een hersenwetenschapper heeft een manier gevonden om met een MRI-machine hersenscans op te slaan en op andere mensen te projecteren, waardoor mensen elkaar leren begrijpen. De wetenschapper was een vriend van Robins moeder, die als proefpersoon diende.

Robin wordt getraind met zijn moeders hersenpatronen. Daar knapt hij enorm van op. Hij vindt dat er voor iedereen verplichte neurofeedback zou moeten komen, wat neerkomt op een training in em­pathie.

Dat is een mooi idee, dat ik verder uitgewerkt had willen zien. Wat als iemand de hersengolven van zeg Donald Trump aangesmeerd krijgt? Zover komt het niet, want Trump bezuinigt het onderzoek weg. Dit tot verdriet van Robin, die al kansen ziet voor natuurbescherming: als de mensen konden ervaren hoe het was om een dier te zijn, zouden ze het volgens hem niet meer in hun hoofd ­halen hun leefomgeving te verwoesten.

‘Elk dier dat ons maar een idee kon geven hoe het was om niet ons te zijn’, zegt hij. Want, zoals Robin zijn ruimtelijk georiënteerde vader fijntjes meedeelt: ‘Hoe moeten we ooit buitenaardse wezens leren kennen? We zijn niet eens in staat vogels te leren ­kennen.’

