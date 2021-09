Petite Maman is een ontroerende mythe over de band tussen ouder en kind

Petite maman

Regie Céline Sciamma

Met Joséphine Sanz, Nina Meurisse, Gabrielle Sanz

★★★★★

Céline Sciamma is niet in staat om slechte films te maken, al zou ze het willen. In 2019 won ze een Gouden Palm voor Portrait de la jeune fille en feu, over een liefde tussen twee vrouwen die niet kon bestaan omdat de samenleving dat aan het eind van de achttiende eeuw niet toeliet. Petite maman is veel kleiner van opzet, maar even waardevol en indrukwekkend. En beide films gaan, zoals een Britse recensent het verwoordde, even intens over de prachtige tragedie die de liefde is. Met een bescheiden cast en crew gemaakt in een tijd van pandemie en afstand.

Op gelijke hoogte

Een nieuwe mythe, noemde Sciamma deze tijdreisfilm in een interview, verwijzend naar het beperkte aantal oerverhalen waarnaar je alle vertellingen zou kunnen herleiden. De film draait om de 8-jarige Nelly, die in het bos achter het huis waar haar moeder Marion opgroeide, haar moeder als jong meisje tegenkomt. De jonge Marion is daar een hut aan het bouwen. Zowel de meisjes als de film doen niet moeilijk over de vreemde ontmoeting, ze accepteren het gewoon. De eerste keer praten ze wat, de volgende dag blijft Nelly bij Marion logeren en bakken ze pannenkoeken.

Op de achtergrond speelt het recente overlijden van Marions moeder, waardoor Marion, Nelly en papa het ouderlijk huis moeten leegruimen. Al die herinneringen doen Marion verdriet, maar het zijn emoties en gedachten waar Nelly niet makkelijk bij kan en die Marion niet zomaar kan overdragen, al zou ze het proberen. Bovendien wil je een kind nog niet met al die zwaarte belasten en waarschijnlijk snapt Nelly ook niet alles. Sciamma overbrugt die afstand door ze als 8-jarigen samen te brengen. De ontmoeting brengt hen letterlijk en figuurlijk op gelijke hoogte.

Onuitgesproken band

Dit is een film over de band tussen moeder en dochter, tussen ouder en kind, maar ook over de woorden tussen generaties die zelden hardop worden uitgesproken. Omdat je de juiste woorden niet kunt vinden. Omdat je nooit weet wat je moet zeggen tegen je ouders en je kinderen, want, nou ja… alles. Het is teveel. Ouders geven alles wat ze kunnen, hoe kunnen woorden je dankbaarheid daarvoor overbrengen? Kinderen gebruiken nog geen woorden voor alles wat ze voelen, ze zijn gewoon en je bewondert ze op gepaste afstand.

Petite maman is een verbeelding van die onuitgesproken band tussen ouder en kind. Van de liefde, het geluk en het verdriet dat je met elkaar deelt. De schijnbare eenvoud van de film is er dankzij Sciamma’s strakke regie en camera: geen woord en geen beeld teveel. De film speelt niet per se op de ontroering, maar ontroert des te meer. Het is een moment dat niet kan bestaan, uit de tijd getild, een schitterend ongeluk.