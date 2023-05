Paul Simon kreeg nieuw album over het geloof in zijn dromen aangereikt

Paul Simon

Seven Psalms

★★★

In een brief aan zijn fans kondigde Paul Simon in 2018 aan dat hij zou gaan stoppen met toeren. Het moment was aangebroken om meer tijd met familie en vrienden door te brengen.

Zijn afscheidstournee in datzelfde jaar riep in de Amsterdamse Ziggo Dome gemengde gevoelens op. De gelauwerde singer-songwriter leverde zo’n inspirerende show af, dat zijn besluit om niet meer te toeren alleen maar verdrietig kon stemmen. Anderzijds, het voordeel was wel dat Simon nu alle tijd had om weer eens een nieuw album af te leveren.

Vijf jaar later is de plaat er: Seven Psalms, het vijftiende soloalbum van de Amerikaan en het eerste met nieuw werk sinds Stranger to Stranger uit 2016. Een plaat met een bijzondere ontstaansgeschiedenis, zo vertelt de 81-jarige muzikant in de trailervideo.

Droom

De inspiratie voor de plaat kwam tot hem in dromen. Eerst kreeg hij in een droom de boodschap door: ‘Je werkt aan een stuk dat Seven Psalms heet’. Wat dat betekende wist Simon zelf niet, maar daarna werd hij met regelmaat in het holst van de nacht wakker en dienden zich teksten en woorden aan die hij opschreef.

Terugkijkend constateert hij dat Seven Psalms een gesprek met zichzelf over geloof is. Heel toepasselijk begint de plaat met klokgelui en eindigt met een krachtig ‘Amen’. In de tussenliggende zeven nummers en 33 minuten filosofeert Simon over de aard van het geloof en slaagt hij er als altijd in om met alledaagse woorden bijzondere beelden op te roepen.

God als maagdelijk bos én als boswachter

Met prachtige oneliners als bonus: ‘Niets sterft van teveel liefde’. Daarnaast daagt hij in songs als het openingsnummer The Lord, waarin hij God beurtelings vergelijkt met een maagdelijk bos, een boswachter en een welkome maaltijd voor de allerarmsten, ook de luisteraar uit om na te denken over haar godsbeeld.

Even sober als de teksten is de muziek, die eigenlijk niet als zeven nummers maar als één geheel beluisterd moeten worden. Het zijn introspectieve en akoestische songs met een hoog folkpopgehalte en die wel iets weg hebben van een hymne.

Dromerig is een ander woord dat bij deze plaat past, maar niet in de zin van zoet. Eerder is Seven Psalms een ingetogen muzikaal experiment dat soms bijna desolaat van toon is. Naar aanstekelijke uptemponummers zul je op dit album tevergeefs zoeken.

Dit is niet de Paul Simon van Graceland of van Simon and Garfunkel. En Seven Psalms is niet het Grote Nieuwe Paul Simon-album. Wat het wel is? Een muzikale overpeinzing, die uitnodigt tot rust en reflectie.

