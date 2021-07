Overweldigd door het digitale leven vinden drie buren in Effacer l’Historique steun bij elkaar

Effacer l’Historique

Regie: Benoît Delépine en Gustave Kervern

Met Blanche Gardin, Bruno Podalydès en Corinne Masiero

★★★★

Een dertienjarig meisje dat op school wordt gepest via Facebook. Een vijftienjarige jongen die zes uur in de rij heeft gestaan voor nieuwe sneakers met ingebouwde lampjes, kosten: 700 euro. Een volwassen vrouw die na een onenightstand gechanteerd wordt met een sekstape. Naar de kroeg gaan en maar één gespreksonderwerp hebben, het kattenfilmpje dat je zojuist hebt geüpload.

Het Franse, satirische regisseursduo Benoît Delépine en Gustave Kervern dat zeventien jaar geleden debuteerde met de dolkomische rolstoelroadmovie Aaltra, buigt zich in Effacer l’Historique over ons digitale tijdperk. Ze doen dat opnieuw met veel zwarte humor. Zo reist Marie, die na een dronken nacht wordt achtervolgd door een sekstape, ten einde raad naar San Francisco. Ze gaat naar het Google Park Data Center, in de vaste overtuiging daar haar persoonlijke data terug te krijgen.

Buren vinden steun bij elkaar

Effacer l’Historique, Frans voor de internetopdracht ‘wis geschiedenis’, speelt in een zonnige buitenwijk ergens in Noord-Frankrijk waar drie buren, overweldigd door het digitale leven, steun bij elkaar vinden. Christine is net afgekickt van een ernstige serieverslaving. Ze keek series bij het ontbijt, in de bus en op het toilet.

Christine en Marie praten uiteindelijk met elkaar via een ouderwetse blikjestelefoon. Beeld Filmdepot

Als chauffeuse van een Uber-taxi weet ze zich opnieuw geen raad. Het is de bedoeling dat haar diensten door klanten worden gewaardeerd met sterren, maar ze krijgt maar geen sterren binnen. De film levert daarmee smakelijk kritiek op het idee dat we elkaar continu moeten ‘raten’, waarderen.

Ook is het een geweldige vondst om de buren via het gele hesjes-protest in Frankrijk met elkaar kennis te laten maken. De eenzame smartphoneverslaafden en doorgedraaide koopjesjagers, die in de film continu in gevecht zijn met alledaagse hightech-absurditeiten, komen zo met elkaar in verbinding. Misschien is het een gevoel van solidariteit, maar ze fleuren er duidelijk van op. In een van de slotscènes communiceren de buurvrouwen Marie en Christine met elkaar via een ouderwetse blikjestelefoon: twee conservenblikjes met een draad ertussen.

Het Franse achterland heeft last van de globalisering

De protestbeweging valt in ieder geval samen met het idee van een ongecontroleerde globalisering. Mensen raken door internet hun banen kwijt, winkels sluiten, diensten worden opgeheven. Het zijn niet zozeer de bewoners van Parijs die daar last van hebben, maar van het Franse achterland dat al zo vaak en zo liefdevol door Delépine en Kervern in beeld is gebracht.

De afgelopen jaren vertaalde het duo zijn satirische sketches met succes van de televisie naar de bioscoop. Near Death Experience was een gevoelige tragikomedie met de Franse schrijver Michel Houellebecq in de hoofdrol. Houellebecq speelde een werknemer van een telecombedrijf die een burnout heeft en dood wil. In Effacer l’Historique keert Houellebecq terug in een droogkomisch gastrolletje, als suïcidale klant van een handel in tweedehands auto’s. De zelfmoord is in de vorige film niet gelukt. Hij probeert het hier nog maar eens.

Lees ook:

FilmrecensieBad Luck Banging or Loony Porn

‘Bad Luck Banging or Loony Porn’ rekent af met de cancelcultuur.