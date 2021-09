Oorlogsfilm The Ascent haalt het cliché onderuit dat vrouwen alleen films over kinderen en relaties maken

The Ascent

Regie: Larisa Shepitko

Met Boris Plotnikov en Vladimir Gostyukhin

In de besneeuwde bossen van Wit-Rusland maken twee Sovjet-soldaten zich los van de groep om op zoek te gaan naar eten. Maar voordat ze het weten worden Sotnikov en Rybak in de kraag gegrepen door de nazi’s die het land hebben bezet. In wonderschone, haarscherpe zwart-witbeelden toont Sovjet-regisseuse Larisa Shepitko het gruwelijke lot van de twee partizanen. Marteling en moord is wat hen staat te wachten. Maar wat is erger? De strop krijgen en sterven voor je idealen? Of op de knieën gaan en samenwerken met de vijand?

Heel mooi zoals Shepitko zich buigt over deze morele kwestie, en voor het Sovjet-martelaarschap te rade gaat bij de christelijke iconografie. The Ascent, verschenen in 1976, werd ontvangen als een belangrijke oorlogsfilm, bekroond met de Gouden Beer in Berlijn, en als Sovjet-inzending naar de Oscars gestuurd. Toch doet de naam van de regisseuse, Larisa Shepitko, geen belletje rinkelen. Haar relatief vroege dood zal ermee te maken hebben. Shepitko kwam op 41-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk. Ze had een handvol films gemaakt, de meeste waren in de Sovjet-Unie gecensureerd. The Ascent was haar eerste internationale succes en meteen ook haar zwanenzang.

The Ascent is een pakkende oorlogsfilm die de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog heel nabij brengt, en twee debuterende acteurs in de vrieskou wonderen laat verrichten.

Maar mede dankzij de Ierse filmkenner Mark Cousins, die Shepitko opnam in zijn canon van belangrijke vrouwelijke filmmakers, is The Ascent nu in een fraaie restauratie in de Nederlandse bioscopen te zien, vijfenveertig jaar na verschijnen. Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met Shepitko’s talent. Ook fijn: The Ascent (de afdaling) haalt meteen het cliché onderuit dat vrouwen alleen of voornamelijk films zouden maken over kinderen en relaties. The Ascent is een pakkende oorlogsfilm die de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog heel nabij brengt, en twee debuterende acteurs in de vrieskou wonderen laat verrichten. Precies zoals Kathryn Bigelow met The Hurt Locker een kwarteeuw later haar fascinerende Irak-relaas deed.