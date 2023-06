Ook een idee: maak gewoon geen nieuwe Transformers-film

Transformers: Rise of the Beasts

Regie Steve Caple Jr

Met Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez

★★

Het zal de fans er niet van weerhouden te gaan, maar ook zij zullen moeten toegeven dat speelgoedimperium Hasbro zich er deze keer wel erg gemakkelijk van af heeft gemaakt. Geen idee hoe vaak dit nog herhaald moet worden, maar een film die alleen op visuele effecten uit computers leunt, voelt flinterdun. Doe dan eerst een stage bij Pixar of zo, dan leer je hoe je een film zonder mensen toch spanning en drama meegeeft.

Of bel Michael Bay. Die begreep als regisseur van de eerste paar Transformers-films hoe je de kijker ook met visuele flair kunt betoveren: Bay maakte er zo’n over-de-top bonte kermis van dat je als kijker niet wist waar je het zoeken moest.

Een slappe en ongeïnspireerde uitvlucht

De overdrijving in deze nieuwe Transformers: Rise of the Beasts zit in de nieuwe vijand die de schrijvers verzonnen: Unicron, een robotgod die zo groot is dat hij hele planeten kan verslinden. Het idee dat je kijkers geboeid houdt door simpelweg het monster in een volgende film nog groter te maken, is een vergissing. Op zeker moment haken ze af.

Maar de leegte waar je in staart, is nog groter. Als Unicron bijna op het punt staat de Transformers en hun twee menselijke sidekicks te verslaan, serveert de film zo’n slappe en ongeïnspireerde uitvlucht – hoe zeg je dat in goed Nederlands – dat je broek ervan afzakt. En terwijl je met afgezakte broek naar de uitgang hopt, bedenk je dat Unicron die aardbol maar wel gewoon moet verslinden.