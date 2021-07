Nicolien Mizee laat haar frustraties op bijzonder humoristische wijze de vrije loop

Nicolien Mizee wil in Hoog en laag springen tegenwicht bieden aan de onzin die ze de hele dag om zich heen hoort.

Lezers weten wat ze aan Nicolien Mizees Faxen aan Ger hebben, in dit geval het vierde deel Hoog en laag springen: het zijn de welbespraakte, onderhoudende, geestige overwegingen van een eigenwijze en ­recalcitrante vrouw, ‘licht autistisch’ oppert ze zelf ergens. En verlegen, waardoor haar gedachten waarschijnlijk beter tot z’n recht komen op papier dan in de werkelijkheid. En dat voedt juist weer deze teksten, want ­Mizee, de onvervalste hoofdpersoon in deze faxen uit de jaren 1999/2000, staat niet gemakkelijk in het leven: ‘Ik schrijf omdat ik tegenwicht moet bieden aan alle onzin die ik de hele dag om mij heen hoor’.

De gewone, alledaagse wereld is haar al gauw te veel

Eigenlijk twijfelt ze aan weinig, maar ze loopt voortdurend tegen verwachtingen van de buitenwereld aan, of ze nu huursubsidie moet aanvragen of met de lui van de schildersclub waarvoor ze model staat, moet omgaan. De gewone, alledaagse wereld is haar al gauw te veel: ‘beetje lopen, koffie, krant, schrijven, poseren of bij Louise, en zo nu en dan die paar mensen spreken die erbij horen. Veel meer moet er niet gebeuren. Anders raak ik de kluts kwijt’, schrijft ze.

Maar de wereld wil meer van haar, vooral haar moeder en haar geliefde Louise, waarmee ze in voortdurende conflicten leeft, maar die ze ook nooit helemaal opgeeft want op een gekke manier lijkt Mizee ook wel verslaafd aan haar gevechten met de buitenwereld. Al gelooft ze tegen beter weten in in ‘universele redelijkheid’, zoals ze het ergens noemt, ze houdt evenzeer van ‘de vreemdheid der dingen’. Deze frictie voedt haar faxen die ze om de zoveel dagen aan Ger (Beukenkamp, haar voormalige docent scenarioschrijven) stuurt en die een soort dagboeken zijn, te meer daar Ger als een soort God nooit reageert en dus kan ze alles bij hem kwijt. Ze spreken zo nu en dan af, maar dan gaat het er heel anders, praktischer toe, ze gaat bijvoorbeeld bij hem schilderen: ‘Zorg voor krabber, plamuur en plamuurmes’.

Hoogstpersoonlijk en overgoten met een dikke saus ‘menselijk tekort’

De Nicolien Mizee uit deze teksten is een onhandige vrouw die haar frustraties de vrije loop laat en dat op bijzonder humoristische wijze doet. Het is allemaal hoogstpersoonlijk (van de objectiviteit van een schrijver als Flaubert moet ze niks hebben, de gepassioneerde, persoonlijke brieven van Van Gogh vormen juist een bron van inspiratie), kritisch en soms geërgerd maar toch altijd overgoten met een dikke saus ‘menselijk tekort’. Er zullen weinig lezers zijn die zichzelf niet geregeld in haar sores herkennen.

In dit vierde deel komen de ruzie met haar moeder, de scheiding van Louise, het opzeggen van haar modellenwerk uitgebreid aan de orde, naast dagelijkse ongemakken en soms wat geluksmomenten. Alles onverbeterlijk grappig en invoelbaar, bijvoorbeeld als ze wat dates afzegt: ‘Als ik iets organiseer, heb ik meteen het vreselijke gevoel verantwoordelijk te zijn voor die ander en dat is een last die voor mij niet te dragen is. Het idee dat die twee vrouwen helemaal uit Groningen en Leeuwarden zouden moeten komen, vond ik al niet te doen. Het was weliswaar hun keuze, maar toch kon ik de gedachte bijna niet aan. Ik ging ze lekker allebei weer afbellen. Ik verzon wel iets anders. Op het moment dat ik dat bedacht, voelde ik me zo onbeschrijfelijk opgelucht dat er gewoon geen woorden voor zijn.’

Waar het bij Mizee met al haar problemen en probleempjes aan ontbreekt, is faustische zelfverbetering, ze wil en kan zichzelf niet veranderen. Gelukkig maar.

