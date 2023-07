Nederlandse fans wachtten er tien jaar op, maar Lana Del Rey komt sterker terug dan ooit

Lana Del Rey

Precies een week zat er tussen de aankondiging en Lana Del Reys verrassingsconcert in Amsterdam. De kaarten gingen vier dagen ervoor in de verkoop. Binnen tien minuten waren ze alle 17.000 weg.

Nog maar vijf jaar geleden was het niet aannemelijk dat Del Rey de grote zaal zó snel had uitverkocht als nu. Op doorverkoopplatform TicketSwap zochten daags voor haar optreden nog bijna 14.000 mensen wanhopig naar kaartjes. Maar Del Reys zesde album Norman Fucking Rockwell! uit 2019 deed haar ster tot ongekende hoogten rijzen. Fans wisten allang hoe prachtig haar melancholische muziek was. Maar critici waren er de eerste acht jaar van haar carrière maar mondjesmaat voor te porren.

De Ziggo Dome-show – die ze impromptu inpaste tussen Europese festivalstops – voelde haast als een middelvinger naar de twijfelaars. En niet alleen door die run op tickets. ‘Don’t forget me’, zong Del Rey in Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd. Daaraan voegde ze toe dat ze het gevoel had dat dat na vanavond niet zou gebeuren.

Haar tijd vooruit

Dat klopte. Telefoons gingen massaler dan ooit de lucht in. Het gegil was oorverdovend. Soms werd er zo hard meegezongen dat je je best moet doen om de zangeres te horen. Ach, geef de jonge fans eens ongelijk. Dit was voor velen de eerste keer dat ze Del Rey live konden zien. Tien jaar geleden trad ze voor het laatst in Nederland op.

Dat veel bezoekers piepjong zijn, laat zien dat er een hele generatie met Del Rey is opgegroeid. Ze inspireerde een wagonlading hedendaagse popsterren, Billie Eilish voorop. Een bewijs dat ze haar tijd met die eerste albums vooruit was. Van haar doorbraakplaat Born To Die zijn inmiddels recensies-met-terugwerkende-kracht verschenen, waarin eerdere bevindingen worden gerevalueerd.

Een podiumbeest is Lana Del Rey niet. Dat hoeft ze ook niet te zijn. Het zou niet eens passen bij haar dromerige, onderkoelde muziek. Maar met haar zuivere stem, rijke setlist en rake teksten is het niet nodig voor een goede show. Bij vroegere optredens stond Del Rey soms zo nerveus op het podium dat ze niet goed uit de verf kwam. Nu klonk het zoveel beter. Ja, ze haalde een enkel nootje niet. Maar voor het merendeel klonk haar stem schitterend. Ja, ze oogde soms wat onwennig en verlegen. Maar dat was aandoenlijk, en het zat de show nergens in de weg.

Naaz

Een ander pluspunt ten opzichte van die show in 2013: toen nam ze een kwartier de tijd om de fans vooraan te bedanken en te knuffelen. Dat was eigenlijk alleen voor die fans leuk. Del Rey was nog steeds duidelijk dankbaar, maar doseerde dat nu tussen de nummers door. Wel een minpunt: van meerdere songs deed ze ingekorte versies, waardoor ze niet altijd tot een climax kwamen.

En grote lof voor de Nederlandse Naaz, die zichzelf bij Ziggo Dome-directeur Danny Damman opwierp als mogelijk voorprogramma van Lana Del Rey. Ze is groot fan van haar. Maandag kreeg ze te horen dat haar assertieve actie was geslaagd. In het halfuur dat ze op het podium stond, liet ze onafgebroken zien waarom ze die plek verdiende. Zes nummers lang zorgde ze, in een sobere setting, voor kippenvel.

