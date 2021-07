Na twaalf jaar helemaal niet veranderd, hoe kan dat?

Het nieuwe boek van Sophie Hannah heeft een fantastische plot.

Twaalf jaar zijn verstreken sinds de breuk met haar beste vriendin, dan kan Beth de verleiding niet langer weerstaan. Als haar zoon een voetbalwedstrijd heeft in de buurt van het huis waar Flora met haar gezin tegenwoordig woont, parkeert ze in de straat. Beth heeft geluk. Na een uur komt Flora aanrijden en stapt uit. Iets ouder, hetzelfde bruine haar. Dan stappen ook de kinderen uit. Maar Emily en Thomas zijn niet veranderd, ze zien er nog precies uit als twaalf jaar geleden. Geschokt gaat Beth naar huis.

Sophie Hannah werd vooral bekend nadat ze van de erven Agatha Christie toestemming kreeg boeken rond Hercule Poirot te schrijven. Geen spat veranderd is een uitzondering op die reeks. Hierin schetst ze iets onmogelijks. En onmogelijk is het ook voor Beth om het naast zich neer te leggen. Puberdochter Zannah raakt ook in de ban van het raadsel: ‘Misschien zijn de kinderen doodgegaan, hebben ze nieuwe gekregen en ze dezelfde namen gegeven’, suggereert ze. Zannah zit op het goede spoor. Maar op Facebook ziet ze dat Flora’s man Lewis in de VS woont met de tieners Thomas en Emily. Maar waarom woont Flora in Engeland met twee jongere kinderen die ook Thomas en Emily heten en sprekend op de kinderen in Amerika lijken. En wat is de rol van Lewis eigenlijk?

Hannahs Poirot-boeken hebben me nooit zo kunnen bekoren. De detective werd iets te grappig neergezet maar met Geen spat veranderd laat Hannah zien waarom ze zo gevierd is. Wat een plot, wat een fantastisch verhaal.

Sophie Hannah

Geen spat veranderd

Vert. Bill Oostendorp en Joost van der Meer

House of Books; 347 blz. € 21,99