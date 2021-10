Mozarts noten klinken op topniveau, maar de gesproken teksten verwaaien in de zaal

Klassiek

Orkest van de 18de Eeuw

Die Zauberflöte/Die Schauspieldirektorin

****

In de wereldberoemde akoestiek van het Concertgebouw klonken de noten van Mozart, gespeeld door het Orkest van de 18de Eeuw fenomenaal ideaal. Maar dezelfde zaal is akoestisch wereldberucht als het gaat om gesproken tekst. En helaas verwaaide veel van de humor in de nieuwe verbindende teksten van Don Duyns in onverstaanbaarheid. Ondanks de geluidsversterking. Het ontbreken van programmatoelichtingen en boventiteling maakte het voor sommige bezoekers wel heel lastig om chocola te maken van dat wat hen werd voorgeschoteld.

Maar dat het orkest, ondanks alle onzekerheid, heeft doorgezet, een list verzon en daarmee en passant een stoet goede zangers na alle coronastilte weer volop kansen gaf, daarvoor verdient het alle lof. En de lol tussen de uitvoerenden was dan misschien slecht verstaanbaar, zichtbaar was die zeker. En dat alles onder de bezielende leiding van Kenneth Montgomery, die je altijd weer met andere oren naar het wonder van Mozart laat luisteren.

De voorstelling probeert zoveel mogelijk highlights uit de nu onmogelijk uitvoerbare Die Zauberflöte langs te laten komen. Dat gebeurt middels het auditeren van verschillende zangers voor de rollen in die opera. Audities die streng en met humor worden afgenomen door de geweldige Mozart-veterane Roberta Alexander. “Ik zong Pamina al toen jij nog in de luiers lag”, bijt ze een zanger toe.

De overbekende Zauberflöte-aria’s worden afgewisseld met veel minder meezingbare concert-aria’s van Mozart. Een gouden greep. Nadat de door Alexander weggewuifde, seksistische Sarastro zijn aria niet mag zingen, probeert hij het met een duetje uit Don Giovanni, waarin Alexander zowaar nog even meezingt, en hoe! Maar ook dat kapt zij af met de woedende Donna Elvira-kreet (‘Fermati scellerato!’) waarna de bas Per questa bella mano mag zingen, virtuoos begeleid door contrabassist Margaret Urquhart.

Zo duiken er steeds onverwachte Mozart-pareltjes op. Een hilarische Duitse dans met feestelijk slagwerk bijvoorbeeld, en de top-aria L’amerò uit Il rè pastore. Die groeit in de ontroerende uitvoering van Katherine Dain moeiteloos uit tot het hoogtepunt van de avond. Het gekijf tussen Dain en Anne-Sophie Petit, die de aria van de Koningin van de Nacht eerder angstaanjagend goed zong, is na de pauze leuker dan de geacteerde audities ervóór. We zijn dan midden in het korte operaatje Der Schauspieldirektor beland. ‘Ich bin der erste Sängerin’, bijten ze elkaar toe. Vrij vertaald: ‘Ík ben de prima donna’. De catfight groeit uit tot een soort Anything you can sing, I can sing higher met een paar indrukwekkende hoge Q’s.

Niet alle zangers komen even goed door in die beroemde akoestiek. Petit, Dain en Henk Neven (Papageno met puik panfluitje) zijn top, en ook Ilse Eerens (Pamina) raakt de ziel. Aan het slot mis je het zonnige slotkoor uit Die Zauberflöte helemaal niet. Je gaat huiswaarts met het slotgezang uit Der Schauspieldirektor in je oren, en de constatering dat dat eigenlijk fantastische muziek is.

Nog te horen in Rotterdam ((13), Zwolle (16), Utrecht (17), Eindhoven (19) en Den Haag (20).