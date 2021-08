Met Druk voegt regisseur Thomas Vinterberg een van zijn sterkste films toe aan zijn oeuvre

Druk

Regie: Thomas Vinterberg

Met Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe

★★★★

Ieder mens wordt geboren met een tekort van 0,05% alcohol. Dat valt te verhelpen, niet? Vier lamzakkerige docenten aan een middelbare school grijpen de dubieuze theorie van een Noorse psychiater aan om wat leven in de brouwerij te krijgen. Dat pakt fantastisch én desastreus uit.

Ze gaan een experiment aan

Met Druk (internationaal bekend als Another Round) voegt de Deense filmmaker Thomas Vinterberg een van zijn sterkste films toe aan een oeuvre dat met drama’s als Festen, Submarino en Kollektivet al veel gewicht heeft. Mads Mikkelsen, met wie Vinterberg de filmtheaterhit Jagten maakte, speelt geschiedenisleraar Martin, die op het punt staat in een midlifedepressie weg te zinken. Een avondje uit met drie bevriende collega’s beurt hem op.

Ze gaan een experiment aan: gedurende de dag vullen ze het ‘tekort’ aan met in koffiebekers verstopte drank – voor een opener geest, een energiekere tred, een vrolijker wereldbeeld. Van een grauwe aanwezigheid in de klas verandert Martin in een joviale docent die zijn eindexamenleerlingen gedachten voorlegt als: hoe zou de wereldgeschiedenis eruitzien als Churchill geen liefhebber van wijn, whisky en champagne was geweest? Voor zijn collega’s is het resultaat niet minder aanstekelijk, het brengt ze aan het dansen.

Een van de moeilijkste dingen voor een acteur

Alcohol: een maatschappelijk delicaat onderwerp. In veel filmscenario’s ook een graag gebruikt middel om over te schakelen naar komedie en slapstick. Bewonderenswaardig genoeg maken Vinterberg en coscenarist Tobias Lindholm zich er geen moment makkelijk vanaf. Ze construeren een verhaal waarin ze zich enerzijds verbijsteren over bingedrinken onder tieners en anderzijds verkneukelen over deftige sommeliers die met ‘mineraaltonen’ en ‘Parker punten’ hun wijnen aanprijzen. Waarin ze de vanzelfsprekende aanwezigheid van drank laten zien én de vernietigende effecten van te ver gaan. Dikke complimenten aan de vier acteurs die excelleren in iets wat heel moeilijk schijnt te zijn: overtuigend dronken spelen op een filmset waar geen druppel werd geschonken.

Ernst mag steeds doorklinken, de afwezigheid van moraal is wat Druk tot een krachtige film maakt: dit is boven alles een pleidooi om het bestaan te vieren, lachend een millimeter boven het aardoppervlak te leven. Een opdracht die Vinterberg naar eigen zeggen aan de film, en zichzelf, oplegde, na het verlies van zijn negentienjarige dochter Ida, tijdens de productie. Hij droeg de film aan haar op. De stuiterende energie verklaart waarom de Deens-Zweeds-Nederlandse coproductie tijdens het coronajaar internationaal warm werd ontvangen en werd bekroond met onder meer een Oscar.

Terwijl iemand Kierkegaard aanhaalt met ‘je moet je eigen feilbaarheid zien om lief te kunnen hebben’, werkt dit warme levenslustige drama toe naar een einde waarin zowel vrolijke drinkers als geheelonthouders hun gelijk zullen zien. Het belangrijkste: het is een emotioneel daverende finale.

