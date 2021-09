Mathijs Deen schrijft een rijk boek over de roemvolle Rijn

Mathijs Deen laat zien dat de Rijn geen muffige rivier is, maar een stroom vol leven en verhalen.

De Rijn is een vieze rivier vol (zoals het liedje gaat) ‘jongens heb ik dat niet mis mis mis, nee dat is is is dooie vis vis vis’, waarover boten vol verveelde bejaarden varen en enorme aken die bij Lobith ons land in komen. En dan was er nog iets met de verlokkingen van een nimf, of waren het er twee?, bij de Lorelei. Jarenlang was dat, zo’n beetje, het beeld dat ik bij de Rijn had.

Niets is minder waar, of beter: er valt veel meer over de Rijn te vertellen. Dat bewijst De grenzeloze rivier van Mathijs Deen. Om te beginnen is de Rijn zo vervuild niet meer en ooit was hij zo schoon dat de vader van Deen er samen met zijn klasgenoten in heeft leren zwemmen.

Ook de schrijver zelf (geboren in de vroege jaren zestig) was verbaasd toen zijn tante Ida hem dat vertelde. Het strookte niet met de beelden die meester Wes hem op de lagere school had laten zien. De zalm was vergiftigd, de wereld ging naar de bliksem, de boosdoeners waren de kalimijnen in de Elzas en fabrieken als Basf in Ludwigshafen.

Ook zonder de Alpen stroomt er water in de Rijn

Voor het beeld van de Rijn als open riool en bron van gif voor mens en dier, hoeven we niet ver terug in de tijd. Maar wil je de geboorte van de Rijn in kaart brengen – en dat wil Deen: hij probeert zich de rivier voor te stellen als een personage met (dus) een geboorte en een dood – dan moeten we terug tot aan het eoceen, ruim veertig miljoen jaar geleden. Door de immer schuivende aardplaten botste Afrika op Europa, of beter, in de woorden van Deen: ‘Italië dringt zich aan haar [Europa] op, schuurt over haar heen en schraapt langs haar gekromde rug de rots van haar huid mee naar de oppervlakte, duwt het voor zich uit’.

In het eerste hoofdstuk, of eigenlijk verhaal, maakt Deen ons op op filmische wijze getuige van het ontstaan van de Alpen waar de Rijn ontspringt. Nee hoor, corrigeert paleo-geograaf Kim Cohen ons een tiental pagina’s later: van dat idee van de Alpen als bron van de Rijn klopt niets. Ook zonder Alpen stroomt er water in de Rijn. ‘Het is een negentiende-eeuwse obsessie dat je een rivier pas hebt ontsloten als je het verste punt hebt bereikt’.

De rivier wordt ook gevoed door het water van kleinere rivieren en stroompjes (wie kent ze niet na de overstromingen van dit voorjaar) en het grondwater en zijn loop is voorlopig. ‘Als een onmerkbaar traag kronkelende slang zoekt hij naar de weg met de minste weerstand. Het klimaat verandert, het landschap verandert, de rivier past zich aan.’

Een stoet aan keizers, koningen, soldaten en opstandige Friezen

Eén verhaal en zo’n slordige 37 miljoen jaar later, kijken we met de blik van een tegen de stroom in zwemmende zalm, naar de veranderingen die op komst zijn: het samengaan van de zogenoemde proto-Rijn en de Alpenrijn. Aanbeland op de plek waar de rivier zich, in de herinnering van de zalm, ooit aftakte, herkent ze niets meer. ‘De bocht is er niet meer, de oevers zijn weggeslagen, de smaak is verwaterd’.

Nadat ze haar eitjes heeft neergelegd, staakt ze haar verzet. ‘Stroomafwaarts schept een beer haar uit het water, kraakt haar kop, sabbelt haar arme, geplaagde hersenen uit haar broze schedel’.

Een Rijnvallei in Zwitserland. Beeld Colourbox

Afgewisseld met verhalen en ontmoetingen in het hier en nu, gaat Deen vanuit verschillende perspectieven en Rijnlocaties, op het water of aan zijn oevers, met zijn verhalen vooruit in de tijd. In het hart van zijn boek maken we kennis met de Rijn als grens van het Romeinse rijk.

Er volgt een stoet aan keizers, koningen, vorsten, legeraanvoerders, soldaten, opstandige Friezen, elkaar beconcurrerende Karels en Lodewijken (nazaten van K. de Grote) en Drogo, de bisschop van Metz die zich in 840 op zijn paard door de nacht spoedt om, op een eiland in de Rijn, met gemengde gevoelens aan het bed te staan van zijn stervende halfbroer Lodewijk, de o zo vrome keizer.

In zijn jonge jaren heeft Lodewijk hem, Drogo, onschadelijk gemaakt door hem naar het klooster te brengen. ‘De hand die een zwaard verlangd had’, schrijft Deen over de kloosterling, ‘voerde nu een staf, soms een hengel. En wettige kinderen maken was er niet bij.’

Met donderend geraas stort de berg in elkaar

Hoewel het Deen lukt om op deze manier ‘grote’ geschiedenis invoelbaar te maken door die te paren aan het kleine, aan ervaringen en gevoelens van alledag en alle tijden, kostte het me moeite om bij de les te blijven, al was het maar omdat ik verstrikt raakte in een woud van namen en informatie. De natuurhistorische verhalen en de miniatuurtjes in het hier en nu, waren mij veel liever. En in de verhalen waarin die elementen samengaan is Deen op zijn allerbest.

Neem de geschiedenis van de ontgoochelde soldaat Josef Anton Stury. Die begint als het permafrost van de laatste ijstijd begint te smelten. ‘De gletsjer die honderdduizend jaar lang door het dal was gekropen’, zo leer ik, ‘had met zo’n onvoorstelbare kracht tegen de berghellingen aan geduwd dat er tot op honderden meters onder het oppervlak stukken rots waren verschoven en gebarsten.’

Dat puin is een berg, bijeengehouden door het ijs. Met het smelten ervan verdwijnt de samenhang. En dan op een dag, een kleine tienduizend jaar geleden, stort die berg onder luid gedonder in elkaar.

Wat rest is puin dat langzaam door de Rijn wordt afgevoerd en grote reststukken die als eilanden in de Zwitserse Rheinschlucht blijven liggen. Na de Eerste Wereldoorlog trekt Josef zich terug op een van die eilanden. Hij hakt er de helft van de bomen om, bouwt een huis, sticht een gezin en leidt er een bestaan als meubelmaker. Als hij op een dag wordt verplicht zijn kinderen naar school te brengen, bouwt hij een kabelbaantje over de Schlucht om ze naar de bewoonde wereld te vervoeren. Het is zo’n verhaal waardoor je zin krijgt om je rugzak te pakken en dat eiland met eigen ogen te zien en voor eens en altijd korte metten te maken met dat hopeloze cliché van een muffige rivier­­ waarin geen greintje leven stroomt.

Mathijs Deen

De grenzeloze rivier. Verhalen uit het rijk van de Rijn

Thomas Rap; 336 blz. € 23,99