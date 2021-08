Literaire virtual reality brengt middeleeuws Antwerpen tot leven

Door vele tientallen personen, panden en plekken te portretteren, rijst het zestiende-eeuwse Antwerpen haast tastbaar op uit het nieuwe boek van Michael Pye.

Aan de kaaien, in de havens en in de handelshuizen gonst het onafgebroken. In Antwerpen wordt gewerkt, al vele eeuwen en hard bovendien. Op zijn beurt moet Michael Pye voor zijn boek over de gouden eeuw van ’t Stad – het synoniem waarmee vroeger alleen het stadsbestuur maar nu de hele stad Antwerpen wordt aangeduid – bergen werk verzet hebben.

Een pittige kluif

De research zal uitputtend zijn geweest. En ook de lezer moet eraan geloven. Hoewel niet eens uitzonderlijk dik (zo’n driehonderd pagina’s, noten en illustraties niet meegerekend) is Antwerpen – de gloriejaren een pittige kluif.

Peter Paul Rubens

Het Nederlandse publiek leerde Michael Pye kennen in 2015. Met de bestseller Aan de rand van de wereld – hoe de Noordzee ons vormde gunde de Britse historicus ons zijn even eigenzinnige als verfrissende blik op het middeleeuwse Noordwest-Europa.

Na het vertrek van de Romeinen kwam de beschaving­­ daar niet abrupt tot stilstand, zoals­­ de geschiedenisboekjes ons lange tijd wilden doen geloven. In het kielzog van handelaren en veroveraars vonden nieuwe ideeën en opvattingen kriskras over de Noordzee hun weg en legden zo een stevig fundament voor onze hedendaagse samenleving.

Een moedige keuze, maar niet zonder risico

Zijn reis rond de Noordzee eindigde hij in het Antwerpen van de zestiende eeuw. In zijn nieuwe boek stelt Pye zijn lens scherp op die stad en op die tijdsspanne. Kent Aan de rand van de wereld een thematische en min-of-meer chronologische opbouw, met Antwerpen kiest Pye voor een caleidoscopische vertelling.

Een moedige keuze, maar niet geheel zonder risico. Er zijn mensen die een caleidoscoop in handen krijgen en zich er helemaal in verliezen. Ze blijven kijken, draaien en genieten van de manier waarop vormen en kleuren steeds weer nieuwe composities aangaan. Anderen leggen het ding al snel weg omdat het hun duizelt. Dat gevaar ligt bij dit boek beslist op de loer.

In de ogen van Pye is een stad niet alleen een tastbare entiteit. “Steden zijn ook wat daar is gebeurd, de gedachte achter een plek, de manier waarop die plek is gebruikt en hoe burgers en buitenstaanders ertegenaan keken­­, en dat wordt net zo sterk bepaald door de tijd als door een stip op de kaart.”

Hij draait, draait en blijft maar draaien

Al die elementen giet hij in de nauwe koker van zestiende-eeuws Antwerpen. Die koker houdt hij zijn lezers voor en dan gaat hij draaien, draaien en blijft maar draaien. Vele tientallen personen passeren de revue. Ze tuimelen over elkaar, komen van overal – vooral de Italianen zijn opvallend talrijk – en geven allemaal op enig moment kleur aan de wervelende entiteit die de stad is.

Desiderius Erasmus

We maken kennis met bankier en koopman Erasmus Schetz, die zijn best deed het concept­­ geld uit te leggen aan zijn vriend Desiderius­­ Erasmus. We leren hoe de gewiekste investeerder Gilbert van Schoonbeke vrijwel op eigen houtje de stad opnieuw inrichtte – en daarbij zoveel winst in eigen zakken liet vloeien dat het hem fataal werd.

Bekende namen als Thomas More en Albrecht­­ Dürer komen voorbij, Bruegel en Rubens natuurlijk, de befaamde drukker Christoffel Plantijn, maar ook kunsthandelaren, schoolmeesters en marktkooplui. Bij wijze van spreken zou elk moment de Wildevrouw uit de gelijknamige roman van Jeroen Olyslaegers om een hoek kunnen komen.

Een personage dat gromt, moppert, struikelt en weer opstaat

Soms zijn de anekdotes van Pye verrassend actueel, bijvoorbeeld wanneer­­ ze gaan over gemarchandeer op de beurs of over een pandemie – de pest in dit geval – en de maatregelen die het stadsbestuur neemt om die te bezweren.

Een reisgids is Antwerpen beslist niet, enige voorkennis kan zelfs geen kwaad. Wie de stad al eens bezocht zal veel herkennen­­. Gaandeweg het boek groeit die stad uit tot een personage dat gromt, moppert, regelt, struikelt en weer opstaat. Met een reeks portretten van individuele bewoners van die grommende stad probeert Pye tot een totaalbeeld te komen.

Het antwoord op de vraag of hij daarin slaagt, zal van lezer tot lezer verschillen. Het vergt fantasie, inlevingsvermogen en enig historisch inzicht om dat totaalbeeld op te kunnen roepen. Dankzij de soepele vertaling van Pon Ruiter en Annemie de Vries leest Antwerpen of het in het Nederlands geschreven­­ is, maar dat maakt het nog geen makkelijk boek. De argeloze lezer krijgt een emmer namen, beelden, scènes en locaties over zich uitgestort die doet duizelen.

Pye lijkt zich daarvan bewust. Hij neemt in zijn dankwoord ‘alle missers en eigenaardigheden’ voor zijn rekening en voert als excuus aan dat hij zo’n rijk onderwerp niet anders dan vanuit honderd invalshoeken kan bekijken.

Een driedimensionaal droombeeld

In tegenstelling tot Aan de rand van de wereld biedt Antwerpen geen verrassende nieuwe inzichten. Het is in de eerste plaats een doorwrocht werk van een auteur die zich heeft ondergedompeld in een veelomvattend onderwerp. Pye heeft een lange rij personen, panden en plekken geportretteerd en zo gerangschikt dat een middeleeuwse stad zich ontvouwt.

Een stad die de lezer kan voelen, horen en ruiken, met straten en stegen om in rond te dwalen. Het is literaire virtual reality: als een driedimensionaal droombeeld zie je Antwerpen langzaam oprijzen uit de pagina’s. Maar daar moet je wel stevig voor aan de bak.

Michael Pye

Antwerpen. De gloriejaren.

De Bezige Bij; 400 blz. € 29,99

