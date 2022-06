Klassieke Cronenberg-horror en jonge dromen over een betere wereld

Hier vindt u alle films en series die deze week door Trouw besproken zijn.

David Cronenberg brengt met Crimes of the future groteske, maar ouderwets aandoende body horror ★★★

Crimes of the Future speelt in de nabije toekomst waarin het menselijk lichaam zich aanpast aan de omstandigheden, zoals een vervuild milieu. De proloog toont een jongetje dat een hap neemt van een plastic emmer; zijn lichaam is in staat plastic te verteren. Cronenberg speelt met een fascinerend idee, een toekomstvisioen waarin hij horror mengt met de evolutie van het menselijk lichaam.

De gevierde performance-kunstenaar Saul Tenser, gespeeld door Cronenbergs vaste kracht Viggo Mortensen (63), toont de metamorfose van zijn organen in avantgarde-shows. Zijn assistente Caprice, een rol van de Franse steractrice Léa Seydoux (36), snijdt en public zijn buik open, en pleegt fellatio op zijn organen. Na bijna een halve eeuw, waarin Cronenberg zich via films als Videodrome, Naked Lunch en Crash ontwikkelde tot de meester van de body horror, is hij zijn wortels trouw gebleven. Lees hier de hele recensie van Belinda van de Graaf.

Inspirerende docu Bigger than Us pronkt met bijzondere jonge mensen die iets willen veranderen in de wereld ★★★★

Oceanen vol plastic, kindhuwelijken, favela’s bol van armoede. Je zou er moedeloos van worden, zoveel misstanden zijn er in de wereld. Maar de zeven jonge mensen in de documentaire Bigger than Us hebben wel iets beters te doen dan somberen. Ze verbeteren ogenschijnlijk kleine dingen in hun omgeving, wat toch grote effecten heeft.

De Franse filmmaker Flore Vasseur reist naar verschillende continenten, met als gids de Indonesische klimaatactiviste Melati Wijsen. We ontmoeten de energieke generatiegenoten van internationaal boegbeeld Greta Thunberg die geen genoegen nemen met sociale ongelijkheid, economische uitbuiting of milieuschade waarmee ze zijn opgegroeid. Lees de hele recensie van Remke de Lange.

Beyto is een moreel tableau, maar toch een film van belang ★★★

Beyto doet het fantastisch op zijn Zwitserse school. Zijn ouders van Turkse komaf zijn trots. Hij ziet er goed uit en excelleert zowel bij het zwemmen als in zijn bijbaan. Er is alleen één probleem, althans in deze traditionele Turkse omgeving: Beyto valt op mannen. Een sympathieke film met het hart op de juiste plek die lastige vragen niet uit de weg gaat. Lees hier de hele recensie van Ronald Rovers.

Vol vrolijke bitterheid schittert Javier Bardem als de ‘goede baas’ in satire El buen patrón ★★★

Maar liefst twintig nominaties voor een Goya award, de nationale filmprijs van Spanje, waren er eerder dit jaar voor deze satire over een zelfgenoegzame ondernemer die zich binnen enkele dagen realiseert dat de wereld om hem heen verandert. ’s Land grootste filmster Javier Bardem, die met een Goya naar huis ging, speelt hem met zichtbaar plezier. Lees hier de hele recensie van Remke de Lange.

Klassieke thriller Inexorable heeft de finesse van een arthousefilm ★★★

Weinig zo benauwend als je hele leven overgenomen zien worden door een vreemdeling. Iemand die je eerst vertrouwde en nota bene een helpende hand toestak. Er bestaat zelfs een heel home-invasion-genre dat op die primaire angst inspeelt. De Belgische filmmaker Fabrice Du Welz ambieert het genre niet te vernieuwen, maar levert wel een sfeervolle en elegante toevoeging.

Bovendien klinken echo’s van een paar klassieke thrillers, zonder dat die vergelijkingen zich opdringen. Wat Inexorable wel anders doet dan de bulk aan films in dit genre, is de personages reliëf geven. Lees hier de hele recensie van Ronald Rovers.

In de nieuwe Borgen worstelt Birgitte Nyborg niet alleen met macht, maar ook met de overgang

Na drie seizoenen en dertig afleveringen stopte de Deense televisie in 2013 met het populaire politieke drama Borgen. Tot veler verdriet, ook van de schare fans in Nederland. Maar zie, Birgitte Nyborg (opnieuw een toprol voor Sidse Babett Knudsen) is herrezen en dwaalt met haar mede-personages opnieuw rond op de Christiansborg, zetel van het parlement in Kopenhagen.

Na tien jaar is het zowel binnen als buiten de serie een andere wereld geworden maar Borgen blijft een topserie. Lees hier de hele recensie van Peter van der Lint.