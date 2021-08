‘Kallocaïne’ wil je lezen zoals Boye het schreef: zonder pauze

Beklemmend is de dystopische roman die Karin Boye schreef in 1940. En nog steeds is Kallocaïne een boek om zonder pauze uit te lezen, aldus Joke de Wolf.

Hoe zou het zijn om een waarheidsserum te bezitten, een middel waardoor iemand onmogelijk nog kan liegen? Rond die vraag schreef de Zweedse Karin Boye in 1940 de beklemmende en tegelijk hoopvolle roman Kallocaïne. Het verhaal speelt in een donkere toekomst waarin mensen onder de grond wonen uit angst voor oorlog met een andere grootmacht, waar ze overal afgeluisterd worden en alles in dienst moeten stellen van de Wereldstaat.

Karin Boye (1900-1941) schreef het boek in de zomer van 1940, ‘in één lange ingeving, zonder pauze’, aldus het Nederlandse nawoord. Boye groeide op in een intellectueel gezin, vanaf 1922 publiceerde ze gedichten, romans, verhalen, essays en vertaalde ze boeken uit het Engels en Duits. Waarschijnlijk las ze ook de roman Wij van Jevgeni Zamjatin uit 1924, de eerste dystopische roman die ook Orwell als inspiratiebron noemde voor zijn 1984.

In 1928 had Boye een lange reis door de Sovjet-Unie gemaakt. Ze had grote verwachtingen van de collectivistische samenleving maar raakte teleurgesteld en had de indruk overal in de gaten te worden gehouden. In 1932 was de schrijfster een jaar in Berlijn voor een psychoanalyse, ze bezocht er een verkiezingsbijeenkomst met Hermann Göring en Joseph Goebbels. Ze leerde er de joodse Margot Hanel kennen, met wie ze vanaf 1934 in Stockholm samenwoonde.

“Voortaan kan niet één misdadiger de waarheid nog ontkennen. Zelfs onze diepste gedachten zijn niet meer van onszelf – zoals we zo lang ten onrechte hebben gedacht.” “Ten onrechte?” “Jazeker, ten onrechte. Uit gedachten en gevoelens komen woorden en daden voort. Hoe zouden gedachten en gevoelens dan de privézaak van het individu kunnen zijn? Behoort de hele soldaat niet de Staat toe? Aan wie anders dan de Staat zouden zijn gedachten en gevoelens kunnen toebehoren? Tot nu toe was het alleen niet mogelijk om ze te controleren – maar nu is het middel daarvoor dus gevonden.” Ze wierp me een snelle blik toe, maar sloeg die meteen weer neer. Hoewel ze geen spier vertrok, kreeg ik de indruk dat ze bleker werd. “U hoeft nergens bang voor te zijn, medesoldaat”, zei ik om haar op te monteren. “Het is niet de bedoeling om alle kleine verliefdheden of antipathieën van individuen bloot te leggen. Als mijn uitvinding in handen van individuen zou komen – ja, dan kun je je wel voorstellen wat een chaos er zou ontstaan! Maar dat mag natuurlijk niet gebeuren.”

Zweden bleef tijdens de oorlog neutraal, maar deed zijn best de buurlanden niet voor het hoofd te stoten. Uit angst gecensureerd te worden, koos Boye voor haar boek dus zo weinig mogelijk directe verwijzingen naar bestaande landen of talen, geen van de personages heeft een Duitse naam, en ze gaf haar boek expliciet de ondertitel Roman uit de eenentwintigste eeuw. Voorzorgsmaatregelen die er samen met de vlotte schrijfstijl voor zorgen dat Kallocaïne nog steeds gisteren geschreven lijkt te zijn.

Kall wil een goede soldaat zijn

De verteller, Leo Kall, kijkt als gevangene terug op zijn vroegere leven. Meteen op de eerste bladzijde weet de lezer dat hij en het regime gefaald hebben. In het begin van het verhaal van Kall wonen hij en zijn vrouw Linda in Chemiestad no. 4 met hun twee dochters, hun achtjarige zoon verblijft al een jaar in het kinderkamp. Kall probeert carrière te maken als chemicus en een goede soldaat te zijn. Hij vertelt de lezer nauwgezet zijn brave gedachten en overwegingen om die doelen te bereiken.

Kall mocht experimenteren met kallocaïne, het middel dat hij heeft uitgevonden en daarom naar hem is vernoemd. Na een injectie van die stof kunnen mensen niet meer liegen. De waarheidsopenbaring is tijdelijk. Als het middel is uitgewerkt, schamen de meeste deelnemers zich. Eerst experimenteert Kall op de mensen van de Vrijwillige Offerdienst, een groep professionele proefkonijnen. Onder invloed van de kallocaïne geven ze soms aan bang te zijn voor de experimenten die ze hun leven lang al ondergaan. Kall vindt dit onbegrijpelijk, ze zetten zich toch in voor het algemeen belang?

Zullen geliefden elkaar onder invloed verraden?

Om zeker te zijn dat de kallocaïne werkt, onderzoekt Kall of geliefden elkaar onder invloed zullen verraden. Kall zelf verdenkt zijn vrouw Linda nog gevoelens te hebben voor zijn eigen chef, met wie ze vroeger samenwerkte. Nu is er een middel om achter die waarheid te komen

Een van de proefpersonen vertelt onder invloed van de kallocaïne over geheime bijeenkomsten, waar onbekenden niet met elkaar discussieerden, maar echt praatten. Hij zegt: “Als ze praatten, praatten ze zachtjes, en het leek alsof ze ondertussen nergens anders aan dachten. Normaal gesproken vind ik het beter om luid te spreken, zodat je de aandacht van de anderen trekt, je praat luid en denkt ondertussen aan andere dingen.”

Het standbeeld van Boye in Gotenburg.

Het boek zit vol dergelijke opmerkingen, die niet alleen duidelijk maken dat Kall in een dictatuur leeft, maar ook dat zelfcensuur in een vrije wereld net zo goed hardnekkig kan zijn. Tegelijk zijn er overduidelijke parallellen met de angsten en dromen van de huidige maatschappij – van zorgen over vaccinaties en privacy tot de eeuwige zoektocht naar de waarheid en ware liefde.

Dankzij de rigide blik van Kall voel je als lezer het grenzeloze vertrouwen dat hij in de staat heeft. Toch worstelt hij ook met zijn nieuwsgierigheid – onmisbaar in de wetenschap, maar ook een eigenschap die ‘je kon verleiden tot gevaarlijk en crimineel gedrag’. Vanaf het begin is zijn waarneming, en daarmee die van de lezer, vertekend. Als de experimenten vorderen sluimert zelfs bij Kall een lichte twijfel, waardoor het boek tot het eind spannend blijft en je het ook het liefst leest zoals Boye het schreef: zonder pauze.

Dood, leunend op een steen

Acht maanden na de publicatie van Kallocaïne werd Boye dood gevonden, leunend tegen een steen op een heuvel, nadat ze een overdosis slaappillen had genomen. Censuur bleef uit, het boek groeide uit tot een grote klassieker in Zweden. In het Nederlands is het sinds 1949 niet meer verschenen. Nu krijgt het terecht een tweede kans ook in Nederland tot de klassiekers te gaan behoren.

Karin Boyne

Kallocaïne

Vert. Bart Kraamer

Koppernik; 240 blz. € 19,50