In het tedere ‘Wat alleen wij weten’ vertelt een jongen verhalen aan zijn zieke zusje

In Wat alleen wij weten treft Elvis Peeters een voor dit schrijversduo ongewone, tedere toon.

In Wat alleen wij weten, het nieuwe boek van het schrijversduo Elvis Peeters en Nicole van Bael, zorgt een jongen voor zijn zieke zusje. Dat het meisje niet meer beter zal worden, is op voorhand duidelijk: ‘Natuurlijk wist zij hoe het zat, maar verhalen maken het draaglijk’. In deze kleine novelle weten de schrijvers een buitengewoon tedere toon te treffen. Eerder schreven ze grimmige romans over de meest duistere kant van de mens, zoals Wij en De ontelbaren, dus voor zoetsappigheid en melodrama hoef je niet bang te zijn.

De jongen vertelt verhalen aan zijn zusje, het is zijn manier om haar wat afleiding te bezorgen, verhalen lossen niets op en veranderen haar lot niet, dat weet hij ook wel, maar in de band tussen de twee zijn die verhalen van levensbelang. Zonder verhalen is er onthechting en afstand, en dat maakt leed pas echt ondraaglijk. Een steeds terugkerend beeld in hun gedeelde verhalenwereld is de vogel die niet kan besluiten op welke tak hij wil zitten; een vogel waar ze naar speuren in de echte wereld.

De nuchtere manier waarop het kind haar ziekte en pijn draagt, is ontroerend en geloofwaardig. Over doodgaan praat ze met haar broer in termen van een schietspelletje op de computer: ‘Oei, dood, zegt ze kalm. Je kunt herbeginnen, zeg ik.’ De novelle besluit met enkele fraaie tekeningen, waaruit ten slotte de ­vogel toch zichtbaar wordt.