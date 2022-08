In ‘Het Indisch interieur’ zijn erfstukken een prachtige metafoor voor een pijnlijk verleden

Het Indisch Interieur

Binnen is de wereld, er is geen buitenkant, zegt de pater familias (Hans Dagelet). En daarom heeft hij, nog slechts een halfjaar te leven, zijn kinderen om zich heen verzameld in het grote familiehuis om de erfstukken alvast te verdelen. De Balinese vliegers, de wajangpoppen, het kruidnagelkistje, de dekens van Wilhelmina.

Die verzameling vertelt wie hij is, mijmert pa, schuifelend op blote voeten. Maar zoon Mark (Bo Tarenskeen) zit niet te wachten op duizend schalen uit de tropen in zijn minimalistische interieur. En dochter Esther (Bodil de la Parra) heeft het papoeapoppetje als kind altijd al griezelig gevonden. De betekenis van de spullen voor de vader, tja, wat moeten zijn kinderen ermee in hun moderne bestaan? De kringloop is er blij mee, oppert zoon Johan (Reinout Bussemaker). Hij heeft het huis alvast op Funda gezet.

Bo Tarenskeen schreef met Het Indisch interieur een broeierig familiedrama over de ontworteling van drie generaties Nederlanders met Indische wortels. De verdeling van de spullen, niet concreet aanwezig in de abstracte enscenering, brengt nogal wat teweeg. Of ze die spullen nou willen of niet, hun identiteit kunnen ze niet naar de kringloop brengen.

Flitsende dialogen

De erfstukken zijn een prachtige metafoor voor een complexe en pijnlijke relatie tot het verleden, die niet wordt uitgesproken maar wel in het heden resoneert. Terwijl de ajam in de keuken pruttelt, wordt die relatie in flitsende dialogen ontrafeld. Vaak buitelend over de even grappige als gênante clichés, wanneer de hoogblonde verloofde (Amarenske Haitsma) van kleinzoon Joachim (Mingus Dagelet) haar opwachting maakt.

De Jappenkampen waren erg, maar niet zo erg als Auschwitz, toch? Schrijnend hoe Joachim haar op een afstand houdt, maar zij prikt fijntjes door hoe hij – als derde generatie – ook een gevoel van superioriteit ontleent aan zijn ‘anders-zijn’. De verloofde, ontwerper van tropische zwemparadijzen, heeft wellicht meer tropen in haar bloed dan die kouwe kikker.

Een mooi dramatisch gegeven is dat alle kinderen architect zijn – om zo hun ruimte in te kunnen nemen in een leven van ondefinieerbare ontheemding, weliswaar op verschillende gronden. Johan ontwerpt gebouwen in Japan, die volgens zijn zus ‘als grote pikken’ uit het landschap oprijzen om ‘wraak te nemen op dat land’. Zijzelf hoopt een vredesplein te ontwerpen dat de mensheid zal verenigen. Zodat ook zij eindelijk kan landen, kan wortelen misschien?

“Wortelen zijn een groente”, reageert Johan onderkoeld. De verstilde slotscène laat zien hoe kwetsbaar pa’s Indische herinneringskabinet is: er zijn hooguit twee containers voor nodig.

