In deze indrukwekkende compositie klinkt de vlammende viool jazzy

JAZZ

Kika Sprangers & Pynarello | No Man’s Land (Zennes)

★★★★ (4)

Zeer inspirerend deze samenwerking. Tussen saxofonist Kika Sprangers, het grote jazztalent, en Pynarello, het jonge, flexibele ensemble dat van klassieke muziek houdt, maar niet zo van de dogma’s die soms met het genre gepaard gaan.

De achtdelige compositie die Sprangers schreef gaat ook verder dan jazz met wat strijkers erbij. Beide partijen gaan echt op zoek naar elkaar. Zo is de vlammende vioolsolo in het titelnummer ronduit jazzy, en de precieze, ingetogen speelwijze van de excellente drummer Jasper van Hulten haast klassiek.

Van Hulten heeft ook een belangrijk aandeel in de voortreffelijke dynamiek. Terwijl er in de ritmes voortdurend verschuivingen plaatshebben en de muziek dus constant in beweging is, ervaart de luisteraar juist vooral rust en evenwicht.

Fraai is ook het gebalanceerde groepsgeluid, warm en contrastrijk, waarbij de sfeervolle melodielijnen van Sprangers’ sax optimaal naar voren komen. Terwijl zij schittert, speelt op de achtergrond Wolfert Brederode pianopartijen die met hun subtiliteit en verbeeldingskracht zeer indringend zijn.

Toch is het meest indrukwekkend de compositie zelf. Sprangers is er overtuigend in geslaagd een werk te creëren dat aangenaam en toegankelijk is, maar tegelijk gelaagd, fijntjes verstopt gebeurt er zoveel dat de luisteraar zich geen tel verveelt.