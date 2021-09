‘Ik praat als een rivier’: een boek vol emotie over een stotterend jongetje

Als kind werd de Canadese Jordan Scott gepest met zijn gestotter. Zijn vader nam hem daarop mee naar een rivier en liet hem zien hoe een rivier stroomt, maar ook stottert: “Het borrelt, het wervelt, het woelt en het raast.” Die herinnering ligt aan de basis van het schitterende, poëtische prentenboek Ik praat als eens rivier.

Dat de ik-figuur zijn hortende spraak herkent in de natuur en daardoor de moed vindt om voor de klas te spreken ‘als een rivier’ is even een even aandoenlijk als krachtig beeld. De illustraties van Sydney Smith, die eerder opviel met Blommetjes van Jonarno Lawson, zijn adembenemend. Het zijn intense aquarellen, met de basiskleuren van rivierwater, waarin hij zout, alcohol en andere middelen gebruikte om onverwachte effecten te creëren, die de grilligheid van de spraak moeten visualiseren.

Het levert met emoties geladen illustraties op. Zo tekent hij twee keer wat de ik-figuur ziet van achter uit de klas: een scherp beeld van de kinderen die naar de meester kijken, daarnaast een wazig beeld als ze zich naar hem hebben omgedraaid, alsof hij door zijn tranen heen kijkt.

Jordan Scott

Ik praat als een rivier

Ill. Sydney Smith. Vert. Edward van de Vendel

Querido, 44 blz. € 17,99. Vanaf 5 jaar