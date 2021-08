‘Hoogtijdagen’ toont het vergeten land boven de poolcirkel

Hoogtijdagen

Regie: Ben van Lieshout

★★★

De gebouwen zijn versleten, de grond is moe, de jongeren willen weg. In Hoogtijdagen reist Ben van Lieshout naar het Russische schiereiland Kola, boven de poolcirkel, ooit een bloeiend mijnbouwgebied.

Zelfs in de hoofdstad Moermansk, de grootste stad ter wereld boven de poolcirkel, is alles tweedehands en verroest. De auto’s, de gebouwen, de winkels, de mensen. Het is alsof alles hier tot stilstand kwam na de perestrojka, waarmee de Sovjet-Unie officieel ten einde kwam. Veel oude mannen hier zouden het geen probleem vinden als Rusland weer terugging naar die tijd. Maar Moskou is niet meer geïnteresseerd in het gebied. Het enige wat hier nog iets van activiteit genereert, is de marinebasis waar schepen dankzij de warme Golfstroom het hele jaar uit kunnen varen. De vraag is hoe lang nog, want klimaatverandering zal waarschijnlijk ook invloed hebben op de Golfstroom.

Van Lieshout laat het verval zien zonder zelf commentaar te leveren. Dat komt van de inwoners. ‘Barbaars’ noemt iemand de staat van de achtergelaten gebouwen. “Ik hoop dat mijn kinderen vertrekken en dat ze mij meenemen”, zegt een moeder. Door de achteloze omgang met nucleair afval, krijgen Russische vrouwen nergens zo vaak kanker als hier.

Van Lieshout heeft oog voor de melancholie en tragiek van dit vergeten land. Ooit lag op Kola het diepste boorgat ter wereld: een twaalf kilometer diepe triomf op de Amerikanen. Inmiddels ligt de put alweer jaren dicht. “We wachten alleen nog op het einde”, zegt de geoloog die de leiding had over het project.