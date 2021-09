Hoe de Britpoppers van Oasis de oude en nieuwe tijd lieten samensmelten

Oasis Knebworth 1996

Regie: Jake Scott

★★★★

In het weekend van 9 en 10 augustus 1996 togen jongeren en masse naar het Engelse graafschap Hertfordshire om dé Britpopsensatie te zien optreden: Oasis. Het was het tot dan toe grootste concert in het Verenigd Koninkrijk, met een kwart miljoen ­popliefhebbers op het uitgestrekte grasveld van Knebworth Park.

Goed idee om dat popfestijn 25 jaar later te memoreren met een concertfilm die aandacht heeft voor de muziek én z’n fans. Door middel van grappige ensceneringen, waarin jongeren uren aan ouderwetse draaitelefoons hangen of in telefooncellen staan om kaartjes te bemachtigen, wordt een tijdsbeeld neergezet.

Het was midden jaren negentig. Danny Boyle’s krankzinnige drugsfilm Trainspotting was eerder dat jaar uitgegroeid tot een wereldhit. Britpop, denk ook aan Blur, Pulp en Suede, zorgde voor een enorme opleving van de Britse popmuziek. Ergens valt de term Cool Britannia, en Oasis vormde het absolute middelpunt van die roes.

Oasis Knebworth 1996 doet onder regie van Jake Scott, zoon van de Britse Hollywoodregisseur Ridley Scott, de sfeer van dat augustusweekend in 1996 herleven. Oasis had net twee albums gemaakt die waren ingeslagen als een bom: Definitely Maybe en (What’s the Story) Morning Glory?

We zien de arrogantie en het nihilisme van zanger Liam Gallagher, het schoffie uit Manchester, op dat moment pas 23 jaar. Het is een enorme ‘showboy’, maar zijn intense, schrapende zang ontroert ook. Zijn zes jaar oudere broer Noel Gallagher, gitarist, zanger en songwriter, is wat ingetogener, maar wacht maar tot hij het nummer Don’t Look Back in Anger aanheft.

Tussendoor horen we, in voice-over, veelal lyrisch commentaar van de fans, wat een beetje obligaat is. Sterker zijn de beelden van het jonge publiek dat in vervoering is, precies zoals ooit bij The Beatles, die aan het slot van de film een hommage krijgen. Oasis zet het Beatles-nummer I Am The Walrus in, uit 1967, en de vonken spatten ervanaf. De oude en de nieuwe tijd herenigd ergens op een grasveld in Engeland.

De concertfilm Oasis Knebworth 1996 is op 23 en 26 september te zien in de bioscoop. Later dit jaar verschijnt de dvd.