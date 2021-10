Hillary Clinton schetst een nachtmerriescenario

Hillary Clinton schreef samen met Louise Penny een spannend boek, dat tevens een ode is aan vrouwenvriendschappen.

In de boekenkasten in huize Clinton staan tussen de naslagwerken waarschijnlijk nogal wat thrillers. Het zijn echte liefhebbers. Bill Clinton schreef er zelf na zijn presidentschap al twee samen met James Patterson. Nu is er het thrillerdebuut van Hillary Clinton dat ze schreef met Louise Penny, de Canadese auteur van mysterieromans. De twee leerden elkaar kennen in een voor beiden dramatische periode. Hillary had net de verkiezingen verloren, Louise Penny haar man.

Voor hun eerste boek samen onderzochten ze drie nachtmerriescenario’s. Het werd dat waarbij materiaal voor het maken van kernbommen wordt doorverkocht aan terroristen. Wat de andere scenario’s zijn wordt niet verteld. Die komen misschien aan de orde in een volgend boek. Clinton en Penny doen er in het naschrift de waarschuwing bij dat: ‘... het aan ons is te zorgen dat de plot fictief blijft’.

Nucleaire grondstof voor een vuile bom

Staat van terreur beschrijft hoe, na een desastreus presidentschap van Eric Dunn, zijn opvolger de mediatycoon Ellen Adams benoemt tot minister van buitenlandse zaken. Die is nog nauwelijks aan haar taak begonnen of er ontploffen bommen in bussen in verschillende Europese steden. Daarbij wordt een aantal kernfysici gedood. Het spoor voert naar een louche wapenhandelaar die van plan is nucleaire grondstof voor een vuile bom te verkopen aan terroristen die aanslagen willen plegen in de VS. Dunn, die wordt afgeschilderd als een sluwe idioot, heeft hem vrijgelaten. Ellen Adams over Dunn na een ontmoeting: ‘Zijn adem ruikt naar vlees.’ Aan minister Adams en een paar getrouwen de taak om een catastrofe te voorkomen. Maar verraad loert ook in het Witte Huis.

Als het Hillary Clintons bedoeling was te laten zien hoe hectisch haar bestaan als minister was, slaagt ze daar ruimschoots in. Ellen Adams gaat het hele boek vliegtuig in vliegtuig uit. Hoofddoek op, hoofddoek af. Pakistan speelt een belangrijke rol. Veel van Clintons kennis valt nog onder geheimhouding, maar in dit boek speelt ze opgewekt met bizarre scenario’s. Ze heeft zich niet ingehouden. Zo komt tijdens een ontmoeting met de Iraanse president de grootayatollah onverwacht binnen om haar een verhaal te vertellen over vreemde bondgenootschappen. Direct daarna stapt ze in het geheim op een vliegtuig naar Moskou en komt daar in een dun bloesje in de sneeuw terecht. Dat vrouwelijke politici altijd ook op hun uiterlijk worden beoordeeld, wordt flink benadrukt. Wel vreemd dan weer dat er in de ‘Airforce three’ geen extra setje kleding wordt meegenomen.

Achtbaan

Staat van terreur is een boek dat, als je er eenmaal in zit, voelt als een achtbaan. De spanningsboog blijft hoog tot de laatste bladzijde. Veel diepgang krijgen de personages daardoor niet. Leuk zijn de verwijzingen naar literatuur maar jammer dat de vertaling nogal een haastklus lijkt. Dat de minister ‘een vieze vrouw’ wordt genoemd, klinkt wel raar.

Voor lezers die meer willen weten over het persoonlijke leven van Hillary Clinton is er het uitgebreide naschrift. Met het geven van de namen aan de karakters eren de schrijfsters overleden geliefden. Betsy, de adviseur, steun en toeverlaat van Ellen Adams, is vernoemd naar Betsy Johnson Ebeling, die Hillary’s beste vriendin was sinds de lagere school in Illinois. Ellen zelf is vernoemd naar de voormalige staatssecretaris van buitenlandse zaken Ellen Tauscher, meer dan 25 jaar een goede vriendin van Hillary. Adams’ dochter Katherine ontleent haar naam aan de dochter van Ellen Tauscher. Penny en Clinton wilden niet alleen een spannend boek schrijven, maar brengen ook een ode aan vrouwenvriendschappen.

Hillary Rodham Clinton en Louise Penny

Staat van terreur

(State of Terror)

vert. Saskia Peterzon-Kotte

AWBruna; 453 blz. € 22,99