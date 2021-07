Het strand aan het einde van de wereld is een nachtmerrie

Old

Regie: M. Night Shyamalan

Met Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell

****

Old is zonder meer de beste film die M. Night Shyamalan tot nu toe heeft gemaakt. Wie dacht dat The Sixth Sense (‘I see dead people’) stiekem toch te veel op een trucje berustte omdat het hoofdpersonage op een bepaald moment ontdekt dat hij dood is, vindt hier een filmmaker op de top van z’n kunnen. Het vervelende voor een recensie is dat het onmogelijk is om de film in detail te bespreken omdat we dan moeten verklappen wat er gebeurt. Ook al heb je dat als kijker snel genoeg door.

Decor is een tropisch eiland waar een groepje gasten bij een schitterend hotel arriveert. ’s Middags komt de hotelmanager hen vertellen dat hij een uniek strandje kent aan de andere kant van het eiland. Het is onmogelijk om het zelf te vinden en hij raadt het alleen speciale gasten aan. Hij heeft gelijk. Het is een schitterend strand. Maar er is iets mis met de fysieke eigenschappen van de plek en langzaam verandert het strandbezoek van een droom in een nachtmerrie.

In zekere zin berust ook Old op een trucje, maar Shyamalan voert de gevolgen zo consequent door in het gedrag en het denken van de personages dat de film een existentiële kwaliteit krijgt en een reflectie wordt op leven en dood en het koesteren van waardevolle momenten. “Ik verspilde tijd en nu verspilt tijd mij”, schreef Shakespeare. Helaas zorgt de keurige afronding aan het eind ervoor dat de film weer iets van een doorsnee thriller krijgt, maar dat heb je vaak met Amerikaanse films. Vergeet dat einde en je hebt een voortreffelijke thriller.