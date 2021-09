Het meest verrassend is dat deze Bond-film ontroert

No Time to Die

Regie: Cary Fukunaga

Met Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek

★★★★★

Er zijn twee dingen mis met de nieuwe Bondfilm No Time to Die, maar gelukkig blijft er genoeg over om te bewonderen. Het eerste is dat de film wel heel grondig afscheid neemt van enkele figuren die in de oude Bondfilms een belangrijke rol speelden. Alsof ze snel in de coulissen moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe personages.

En dan is er acteur Rami Malek als de boosaardige Lyutsifer Safin, Bonds aartsvijand van dienst. Juist de acteur (onder meer van de serie Mr. Robot) naar wie veel mensen het meest uitkeken, is net te klein voor z’n rol. Net iets teveel een jongetje waar je een man wil hebben. Of een vrouw natuurlijk.

Perfecte opening

Over dat laatste gesproken: na een perfecte opening die zeker een kwartier duurt, wordt duidelijk dat 007 inmiddels een vrouw van kleur is. Daniel Craig, die als 007 in Casino Royale in 2006 praktisch in slowmotion het strand opliep zodat z’n buikspieren mooi glansden in de zon, leeft teruggetrokken in de Cariben. Teleurgesteld in de liefde, maar nog steeds goed in vorm.

Dat komt mooi uit, want wanneer in Londen het superwapen Heracles wordt gestolen uit een geheim laboratorium van MI6, ziet spionnenmeester M zich gedwongen Bond weer in te schakelen. Ook SPECTRE duikt weer op, de geheime terreurorganisatie die voor het eerst op het toneel verscheen in Bondfilm Thunderball uit 1961.

Craig doet wat hij moet doen met dat heerlijke rubberen gezicht: hij is een oorlogsmachine, onstuitbaar, geboren in een smoking en vol littekens van oude oorlogen. En niet verlegen zittend om een paar flauwe woordgrappen, van het soort dat Roger Moore zo graag opdiste. Het is Craigs laatste rol als Bond overigens, mocht u het nog niet gehoord hebben.

Trauma’s

De decors zijn groots en exotisch – van Londen tot oude Italiaanse bergdorpen tot afgelegen eilanden met geheime bases – en de actie is – Bonds handelsmerk – soepel en geweldig.

Het meest verrassend is misschien nog wel hoezeer de film ontroert. Dat komt omdat deze Bond dichter bij z’n hoofdpersonages zit dan de eerdere films en niet slechts van het ene spektakel naar het andere dendert. No Time to Die begint met een jeugdtrauma en eindigt met, nou ja, een ander trauma. Er is liefde, iets waar in weinig Bondfilms plaats voor was, en er is verlies.

Dat is ongetwijfeld dankzij de kundige hand van regisseur Cary Fukunaga, die hier heel zelfverzekerd z’n eerste Bondfilm aflevert. Dat is niet niks voor een filmmaker, want de eisen die aan de Bondfilms worden gesteld, zijn de strengste in de filmindustrie. Hier geldt noblesse oblige: een Bondfilm màg niet mislukken. Fukunaga kan blij zijn.

