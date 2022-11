Het einde van de moederschapsverheerlijking: Orna Donath sprak moeders met spijt

Kinderen een verrijking voor je leven? Niet volgens de Israëlische Orna Donath. In een taboedoorbrekend boek neemt ze het op voor moeders met spijt.

Spijt is een beroerd gevoel, zeker als het om kinderen gaat. Erkennen dat ze een blok aan je been kunnen zijn, je van je vrijheid beroven, dat ze je uitputten en het gevoel geven opgepeuzeld te worden: het kan allemaal hardop worden gezegd. Maar iemand gevoelens van spijt horen toegeven over de komst van kinderen is een zeldzaamheid.

Misschien slaat de balans bij de meeste vrouwen door naar het positieve: kinderen mogen dan wel veel kosten, ze geven ook veel. Het is eveneens mogelijk dat moeders het gevoel van spijt niet durven toe te laten, laat staan te uiten. En dan hebben we een taboe te pakken. Precies daarover gaat Spijt van het moederschap, geschreven door de Israëlische socioloog Orna Donath.

Baarstaking

Tegen moederschapsverheerlijking is in de jaren zeventig al heftig strijd geleverd door de feministische beweging. Donaths boek gaf me dan ook een sterk déjà vu-gevoel. Het idee van moederschap als bestemming maakte bij het feminisme plaats voor een visie waarin moeders als gevangenen werden beschouwd, beklemd zaten, onderdrukt werden en ongelukkig waren.

Het lot van baren en de plicht tot zorgen – anatomy is destiny – moest met kracht worden afgeschud. Eigen keuze, zelfbepaling, autonomie werden de nieuwe slagwoorden en dat zijn ze nog steeds. Het lijkt bijna vergeten, maar de strijd tegen de reductie van het vrouwenleven tot een zorgend bestaan werd op allerlei fronten energiek aangepakt: van een oproep tot baarstaking (heeft maar kort geduurd) tot de oprichting van crèches, van een lofzang op de zorgende man tot een doortimmerd plan voor een gelijke verdeling van werk en zorg.

Ook de abortusstrijd, toen het issue bij uitstek, kan deels in dit licht worden bezien. Want het was niet alleen een strijd tegen mannelijke bevoogding (‘tegen de kolonisering van het vrouwenlichaam’ in het jargon van die tijd), vrouwen moesten ook verlost kunnen worden van het moederschap, zeker als het ging om ongewenste kinderen. Geen lot, geen noodlot. Zeggenschap over eigen lichaam en leven.

In het academische milieu leverde de revolte tegen de moederschapsverheerlijking een hausse aan scripties en proefschriften op over zorgende vaders en werkende moeders, over de ‘doorbreking van seksespecifieke rolpatronen’, maar ook over ‘de ambivalente kinderwens’ en vrijwillige kinderloosheid. Dat laatste was mogelijk geworden door voorbehoedsmiddelen, voor vrouwen een van de belangrijkste ontdekkingen van de twintigste eeuw. Er was dus al ruimte gekomen voor tegengeluiden, maar over spijt ging het nog niet.

Orna Donath Beeld Tami Aven

Angst voor veroordeling

Spijt kwelt door het idee dat je leven anders had kunnen lopen, meer voldoening had kunnen geven, gelukkiger had kunnen zijn. Spijt wordt gezien als een onproductief sentiment dat niet past in het vooruitgangsdenken. Spijt is pijnlijk en wordt dan ook al gauw met kracht bestreden door het verwoed tellen van zegeningen. Wanneer het om kinderen gaat wordt spijt nog zwaarder en gecompliceerder: beladen met de angst je kinderen niet te kunnen geven wat ze nodig hebben en veroordeeld te worden als ontaarde moeder die niet van haar kinderen houdt.

Dat is het verhaal van de 23 Israëlische vrouwen die Donath tussen 2008 en 2013 uitvoerig interviewde over hun ervaring dat het een vergissing was om moeder te worden. Ze kwam met hen in contact via online fora, lezingen en de sneeuwbalmethode: mensen noemen anderen die met hetzelfde probleem kampen.

De interviews vormen de basis van Spijt van het moederschap. Het is een kleine groep vrouwen uit verschillende lagen van de bevolking. Algemene uitspraken vallen op grond van deze gesprekken niet te doen. Maar ze kunnen wel iets van de patronen blootleggen die ons aan het denken zetten over de knellende sociale druk om moeder te worden en over de eisen die aan het moederschap worden gesteld.

Deprimerende opsomming

Teleurstelling over het moederschap komt in veel van de interviews terug. Kinderen zijn door de vrouwen als een last en een belemmering ervaren, als wezens die je beroven van je tijd, je vrijheid, je identiteit, je creativiteit, je carrière. Het is een wat eentonige en deprimerende opsomming, herkenbaar in zijn onderdelen, maar de positieve ervaringen van het ouderschap tellen voor deze vrouwen blijkbaar niet mee, of delven het onderspit bij de massieve staat van frustratie waarin ze door hun kinderen terecht zijn gekomen.

De moeders hebben spijt en moeten dat gevoel onderdrukken, want het is ongepast. Het wekt woede en verontwaardiging en daar moeten ze zich voortdurend tegen verweren – tegenover anderen maar ook tegenover zichzelf. Dat toont hoe sterk de moederschapsideologie is, schrijft Ornath. Een vrouw moet moeder willen worden. Als ze dat niet wil, en zeker als ze denkt: ‘dit had ik nooit moeten doen’, is er psychisch en moreel iets mis met haar.

Ook hierover pakt Donath flink uit, met een groot aantal citaten over de harde oordelen, over hoe de vrouwen worden gezien als immoreel, beschadigd, koud, harteloos, hedonistisch. Dat het hun oplucht om hierover te kunnen vertellen is volkomen duidelijk.

Onrust

Spijt van het moederschap maakt onrustig: een belangrijk deel van de moederschapservaring, hoeveel het ook ondanks uitputting en zorgen kan geven, blijft buiten beschouwing of wordt onder de noemer moederschaps­ideologie geschaard.

Goed, het boek gaat in de eerste plaats over spijt en dat onderwerp verdient de aandacht, vind ik met Donath. Maar juist over die spijt had ik meer willen horen. Haar diepte-interviews hadden dieper moeten gaan, ze blijven nu hangen bij de frustratie over de vrijheidsberoving die kinderen met zich meebrengen. En valt daar geen mouw aan te passen, zoals het delen van de zorg met vaders, het inschakelen van een oppas of voorzieningen zoals het kinderdagverblijf? Was Israël niet het land waar juist ook gemeenschappelijke arrangementen zoals de kibboets zijn ontwikkeld?

Mijn onrust heeft vooral betrekking op de kinderen. Spijt over een verkeerde baan of auto is overkomelijk, maar over dochters en zonen? Zadel je ze niet op met een gevoel van ongewenst zijn? Lijdt de band met hen geen schade als hun moeder eigenlijk had gewild dat ze er niet waren geweest? Spijt van het moederschap brengt deze kwestie weliswaar kort ter sprake, maar probeert haar daarna snel weer onschadelijk te maken: ook moeders die geen moeder hadden willen worden blijken van hun kinderen te kunnen houden.

Dat geloof ik graag, maar daarmee is de kous voor de ongewenste kinderen toch niet af? Wat doet dat met de relatie met hun moeder? En er zijn meer vragen die om uitdieping roepen. Is de band die de moeder met haar kind heeft uitsluitend als beknellend te kwalificeren? Blijft vrijheid het hoogste goed, ook als je ouder wordt? En zijn juist dan ervaringen van verbondenheid niet belangrijk en reden voor geluk?

Oude feministische strijdpunten

Donaths boek is doordrongen van haar feministische boodschap: geef ruimte voor spijtgevoelens. Wat mij vooral treft is de dwingendheid van de moederschapsideologie die ze beschrijft, en die in Israël sterker lijkt dan in ons land.

De voornaamste boodschap lijkt mij: verruim de mogelijkheden om geen kinderen te hoeven krijgen als je die niet wilt. Bevrijd vrouwen van het idee van moederschap als bestemming: er zijn andere vrouwenlevens denkbaar die vervullend kunnen zijn. En als kinderen er eenmaal zijn, laat dan de zorg ervoor niet alleen aan moeders over. Dan is er minder reden tot spijt, want dat blijft met betrekking tot kinderen toch een erg lastig en pijnlijk aspect. Het zijn de oude feministische strijdpunten die – net als bij abortus en tegen mijn verwachting in – nog helemaal niet beslecht blijken.

Orna Donath

Spijt van het moederschap

Alfabet; 287 blz. € 22,99