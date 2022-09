Halina Reijns Amerikaanse debuut ‘Bodies Bodies Bodies’ zegt iets over de alternatieve wereld van jongeren

Film

Bodies Bodies Bodies

Regie: Halina Reijn. Met Amandla Stenberg, Maria Bakalova en Pete Davidson.

★★★★

‘Gevoelens zijn feiten!’, roept iemand middenin een moordspel dat flink uit de hand loopt. De komische uitroep is te horen in Halina Reijns Amerikaanse debuut Bodies Bodies Bodies waarin ze met verve de horror- of slasherfilm mixt met het sociale media-drama. Het is een beproefd recept: via een horrorfilm hedendaagse misstanden en ongemakken aankaarten. Zeker nadat Jordan Peeles Get Out (2017) op verbluffende wijze psychologische horror benutte om iets te vertellen over zwart zijn in Amerika, leefde het griezelgenre op.

In Bodies maken we kennis met een stel rijke Amerikaanse twintigers die zich voor een feestweekend verzamelen in een villa met zwembad. De ouders van David zijn de deur uit, dus: party time. Onder het genot van een hoop drank en drugs gaan de vrienden los. Opmerkelijk vanaf het begin is de onderlinge sfeer, die is nogal kattig, giftig zelfs. Als Sophie samen met haar nieuwe vriendin Bee als laatste arriveert, krijgt ze de wind van voren. Ze heeft zich niet in de groepsapp gemeld.

Generatie Z

Halina Reijn tekent een portret van hedendaagse twintigers – de zogeheten generatie Z – die zo vergroeid zijn met hun smartphones en alle socials die daarbij horen, dat ze zich geen raad weten als de wifi uitvalt. En dat is precies wat er tijdens een opstekende storm gebeurt, de stroom valt uit. De twintigers zijn overgeleverd aan elkaar, en dat valt niet mee.

Visueel schept de duisternis allerlei mogelijkheden voor de Nederlandse cameraman Jasper Wolf die ook al Reijns debuut Instinct verzorgde, en hier filmt bij het licht van smartphones en glow sticks. Ondertussen spelen de vrienden een moordspel dat steeds engere, want realistische vormen aanneemt. Het zegt iets over de alternatieve wereld waarin de jongeren gewend zijn te leven, de wereld van het spel, van de tiktokvideo’s en de likes.

Het leven als een performance

De cocaïne en de spacecake zullen ook hun werk doen, maar de hysterie en ontreddering die zich meester maakt van de vrienden op het moment dat de wifi uitvalt is een treffende metafoor voor de hedendaagse obsessie met sociale media. Bodies boort daarbij verschillende lagen aan, je ziet bijvoorbeeld ook dat de vrienden voor eigen rechter gaan spelen, iets wat op Twitter vaak gebeurt. Fake imago’s op sociale media komen aan de orde, de hele rataplan. Maar wat vooral sterk is: als het hele leven een performance is, een spel, wat blijft er dan over als de act wegvalt?

Minder aantrekkelijk is dat het allemaal zulke onuitstaanbare mensen zijn, hun lot kan je niet zo veel schelen. Er is een grens aan de hoeveelheid sarcasme en ironie die een mens kan verdragen, ook al levert de film daar commentaar op.

Bodies Bodies Bodies is Halina Reijns Amerikaanse filmdebuut en het is meteen raak. Het moet gek lopen als Reijn in de VS nog voor een dichte deur komt te staan.