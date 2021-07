Goeiig drama over een schrijfster die haar stem vindt

My Salinger Year Regie: Philippe Falardeau

Met Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth

★★★

Haar eerste baan: fanmail aan schrijver J.D. Salinger beantwoorden. Als begin-twintiger kwam Joanna Rakoff halverwege de jaren negentig terecht bij een literair agentschap in New York dat de beroemde schrijver vertegenwoordigde. Fans van over de hele wereld zochten contact met de man achter ‘The Catcher in the Rye’, de coming of age-klassieker uit 1951 waarin generaties jongvolwassenen zich herkennen.

Jaren later schreef Rakoff een alom geprezen memoir over dat jaar, en de Canadese Philippe Falardeau (‘Monsieur Lazhar’) maakte er nu een film van. Joanna (Margaret Qualley, dochter van actrice Andie MacDowell) is een grootogige boekenwurm met poëzie-ambities. In een kantoor waar computer en e-mail resoluut worden geweerd, krijgt ze stapels devote brieven te lezen. Doorgestuurd naar de teruggetrokken auteur worden ze niet. Ondertussen zoekt Joanna haar weg in de liefde en de literaire wereld waar ze deel van wil uitmaken.

Fijne sfeer

Filmmaker Falardeau bouwt een fijne sfeer met Sigourney Weaver als de kettingrokende, uitgebreid lunchende baas die opleeft met ieder telefoontje van Salinger, maar zich geen raad weet met de grotere wereld. En de miniportretjes van de brievenschrijvers die hier en daar opduiken in het bestaan van de jonge dichteres-in-de-dop, zijn aandoenlijk.

Toch lukt het Falardeau niet goed die werelden thematisch steviger met elkaar te verweven in een film die eerder vriendelijk voortkabbelt dan prikkelt. ‘My Salinger Year’ is een goeiig drama over een jonge vrouw die haar stem vindt. En misschien is dat genoeg.

Lees ook:

Hartveroverende docu over Alien-parodie door buschauffers

Alien on Stage is een verrukkelijke film, waarin je ziet hoe een enkele familie een hele gemeenschap op sleeptouw neemt.