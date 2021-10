Geef je voorraadkast een schoonmaakbeurt à la Ottolenghi

Ook Ottolenghi-moe? Soms bekruipt je dat gevoel als een chef met zijn zoveelste boek komt. Toch is het net verschenen Shelf Love te tof om opzij te schuiven. Juist in deze tijden van voedselverspilling is het een aanrader. Zijn OTK-team (de Ottolenghi Test Kitchen) dook in voorraadkast en vriezer en bedacht waanzinnige gerechten.

Voorin zit een handig uitklapvel met alle ingrediënten. Dat halve zakje mungbonen of pak polenta dat bijna over de datum is? Je vindt er eenvoudig een paar gerechten mee. Yotam Ottolenghi was inspirator, de recepten komen van zijn team, leuk dat hij ze dit podium geeft en niet alle credits opeist, zoals collega’s weleens doen. Sterker nog, hij stimuleert ook de thuiskok tot experimenteren met ruimte voor eigen ingevingen. Maar goed, de gerechten dus, die zijn even spannend en smakelijk als altijd. Zoals de limabonen met ingelegde citroen of het tomaten-courgettebrood: je likt je vingers erbij af. Verrassingen zijn er ook: de strata van boerenkoolpesto en gruyère bijvoorbeeld: gortdroge boterhammen worden een sappige broodpudding.