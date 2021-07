Fraai en indringend inkijkje in psyche van singer-songwriter Tom Odell

Recensie: Pop

Tom Odell

Monsters (Columbia/Sony Music)

★★★★

De Britse singer-songwriter Tom Odell heeft al jaren last van paniekaanvallen. Hij sprak daar nooit publiekelijk over omdat hij het aanmatigend vond om dat te doen terwijl er mensen zijn met veel ergere problemen. Tot hij zich realiseerde dat zijn verhaal anderen zou kunnen helpen.

Zo vormen zijn mentale strubbelingen nu het belangrijkste onderwerp op zijn nieuwe album Monsters. Op de single Monster v.1 bezingt hij bijvoorbeeld hoe hij zijn paniekaanvallen probeert te bestrijden: “En je bent slechts een monster. Slechts een monster en ik ben niet bang”. Dat hij ook met andere demonen te maken heeft blijkt op het nummer Problems, waarop Odell de zinsnede ‘ik heb geen drankprobleem’ als een bezwerende mantra herhaalt.

Het inkijkje in zijn psyche krijgt intussen een fraaie muzikale omlijsting, waarbij Odell vooral inspiratie put uit donkere (electro-) popklanken. Dat levert bij vlagen een rauwe en duistere sfeer op die doet denken aan het werk van Nick Cave. Gelukkig bevat het album van de Brit ook wat lichtere songs, die de luisteraar de tijd geven om even op adem te komen. Tears that never dry is bijvoorbeeld een geslaagde ballad met een verfijnd sprankelende melodie.

Met zijn vierde album is Odell duidelijk begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn muzikale loopbaan en heeft hij zijn meest indringende album tot op heden afgeleverd.