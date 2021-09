Eindelijk is er een verfilming van Dune die wél het aanzien waard is

Twee filmmakers sneuvelden al op woestijnplaneet Dune. Drie keer lijkt scheepsrecht voor de verfilming van Dune.

Het gold lang als onverfilmbaar: science­fictionspektakel Dune. Twee regisseurs beten hun tanden er al op stuk, hun films werden legendarische mislukkingen. Daardoor liet de Canadese Hollywood-regisseur Denis Villeneuve zich niet ontmoedigen. En drie keer is kennelijk scheepsrecht.

Dune is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van de Amerikaanse schrijver Frank Herbert uit 1965. Hij schiep een ­mythische, toekomstige wereld die zich afspeelt in het jaar 10191. Het flink uitdijende universum uit zijn roman wordt wel een mix tussen Tolkiens The Lord of the Rings en Star Wars genoemd.

Het valt niet mee de gebeurtenissen bondig weer te geven

Centraal staat de jonge edelman Paul Atreides die in Villeneuve’s Dune met ernstig gemoed wordt gespeeld door Timothée Chalamet, de jonge ster uit Call Me By Your Name.

Het valt niet mee om de gebeurtenissen bondig weer te geven, maar het komt erop neer dat Paul Atreides naar de gevaarlijke woestijnplaneet Arrakis moet reizen om als een soort messias de toekomst van zijn familie en zijn volk veilig te stellen.

De woestijnplaneet, die ook wel Dune (Duin) wordt genoemd, is de enige planeet die over een magisch, geestverruimend goedje beschikt dat ruimtereizen mogelijk maakt en gebruikers bovenmenselijke krachten geeft. Paul Atreides moet het goedje zien te beschermen, maar krijgt onder meer te maken met gigantische zandwormen. De vliegensvlugge, levensgevaarlijke schepsels die afkomen op geluid hebben muilen als kraters.

Een held, een slechterik en een verrader

Verder is er het reguliere spul: spanning en avontuur, opgetrokken rond een held, een slechterik en een verrader. Je kunt het naar aanleiding van Dune over ecologie en evolutie hebben, je kunt er een psychologische thriller in zien, maar evengoed een oorlogsfilm of een coming-of-agedrama. De mooiste zin is wat mij betreft helemaal aan het begin te horen: “Dromen zijn berichten uit de diepte”.

Een sprong terug in de tijd. Arme David Lynch die begin jaren tachtig net een groot succes had geboekt met zijn tweede film The Elephant Man (1980, acht Oscarnominaties), toen hij werd gebeld door de beroemde Italiaanse filmproducent Dino De Laurentiis. Ridley Scott had afgezegd, of hij Dune niet wilde verfilmen? Zijn dochter Raffaella De Laurentiis zou produceren.

Lynch kende het boek van Frank Herbert niet, had zelfs nog nooit sciencefiction gelezen, maar las de kolossale roman, en was enthousiast. Voordat hij het wist, had hij zijn handtekening gezet. Zijn grote fout was, zo herhaalde hij in latere interviews, dat hij geen final cut had bedongen, dat hij geen ­totale creatieve controle had.

Lynch noemde Dune ‘een gigantisch verdriet’ in zijn leven

Het betekende dat Dune (1984) na een chaotische, uitputtende, ruim drie jaar durende productie op locatie in Mexico Stad ook nog eens werd verknipt. Het resultaat was desastreus: een houtje-touwtjesciencefiction, die in de uitverkoop leek te zijn gemaakt, en eigenlijk te beroerd was om cult te heten.

De debuterende Kyle MacLachlan, de latere Twin Peaks-held, deed zijn best als de jonge Paul Atreides. Ook de Britse popster Sting gaf in een gastoptreden een aardig showtje weg als een wreedaard die indrukwekkend met zijn spierballen rolt. Maar het mocht niet baten, of zoals Lynch het verwoordde: “Dune is een gigantisch verdriet in mijn ­leven”.

Terwijl het daarvoor, in de jaren zeventig, ook al eens flink was misgegaan. Sterker, de Chileense cineast en fantast Alejandro Jodorowsky had zijn wilde plan niet eens van de grond gekregen. Jodorowsky had met hulp van zijn Franse producent de film al helemaal laten uittekenen door de bekende Franse striptekenaar Moebius.

Rollen voor Mick Jagger en Salvador Dalí

Ook had hij voor zijn Dune-epos, dat ongeveer tien uur moest duren, een markant rijtje acteurs aangetrokken, behalve Orson Welles en Mick Jagger zou ook de Spaanse surrealistische kunstschilder Salvador Dalí erin optreden. De soundtrack zou worden verzorgd door Pink Floyd.

Jodorowsky’s Dune wordt wel the greatest film never made genoemd. En hoewel de film er zelf niet kwam, werd er enkele jaren geleden wel een fantastische documentaire ­gemaakt over de film, die financiers gek maakte. Die documentaire, Jodorowsky’s Dune, beleefde in 2013 zowaar een succesvolle première op het Filmfestival van ­Cannes.

Hoewel er best wat geld beschikbaar was, waren het vooral financiële perikelen waarmee Jodorowsky en Lynch kampten bij het opzetten van hun grootschalige science­fictionprojecten. Daar heeft Villeneuve’s Dune niet onder te lijden gehad, de film werd voor een geschatte 165 miljoen dollar gemaakt.

Zijn woestijnplaneet ziet er dan ook spectaculair uit in de bioscoop, al wordt er wel erg gedragen geacteerd, alsof het allemaal heel belangrijk is. Je mist een beetje lucht en humor, maar dat schijnen de echte Dune-fans helemaal niet erg te vinden, dat het fantasy-verhaal zo super serieus is. Zij kunnen zich, als Dune: Part One aanslaat, verheugen op Dune: Part Two. Want in dat franchise-universum leven wij dan weer.