Eilish neemt luisteraars mee de diepte in

POP

Billie Eilish

Happier Than Ever

★★★★

Het debuutalbum van Billie Eilish maakte haar tot een wereldwijd fenomeen. Zal haar tweede album haar sterrenstatus consolideren? Een grote hit ontbreekt misschien, maar ze neemt haar luisteraars wel mee de diepte in.

Veel artiesten die na hun debuutalbum zijn doorgebroken, zien er als een berg tegenop: de beruchte tweede plaat. Het is het album dat moet bewijzen of ze een eenplaatsvlieg zijn of een blijvertje. En de stress wordt nog eens verhoogd doordat je het bijna niet goed kunt doen. Blijf je te dicht bij je debuut, dan kan je verweten worden dat je in herhaling valt. Sla je een nieuwe weg in, dan loop je het risico de fans van het eerste uur van je te vervreemden.

Eilsh’ nieuwe album Happier Than Ever.

Ook voor de negentienjarige Eilish moet vrijdag 30 juli, de dag waarop haar nieuwe album Happier Than Ever uitkwam, een spannend moment zijn geweest. De Amerikaanse gaf zelf al een schot voor de boeg door te stellen dat het wat haar betreft haar beste album tot op heden is.

Billie Eilish, geboren als Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, breekt op veertienjarige leeftijd door, wanneer haar debuutsingle Ocean Eyes viraal gaat. Het is het startpunt van een komeetachtige carrière. Ze scoort mondiaal een monsterhit met het nummer bad guy en breekt record na record. Ze wordt de jongste muzikant die bij de Grammy’s de prijs voor het beste album wint, met haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de jongste artiest met meer dan één miljard streams en de eerste artiest van wie alle nummers minimaal honderd miljoen keer zijn afgespeeld op Spotify.

Aan de basis van haar succes ligt een geheel eigen sound, opgetrokken uit een mix van pop en donkere electropop. Ook het feit dat ze in haar songs openhartig zingt over haar mentale strubbelingen - Eilish kampte vanaf jonge leeftijd met gevoelens van angst en depressie - vindt weerklank bij miljoenen veelal jonge vrouwelijke fans. Haar teksten roepen bij haar volgers een gevoel van herkenning en erkenning op.

Ook de beslissing om zich bij voorkeur in wijde kleding te hullen, omdat ze niet op haar lichaam beoordeeld wil worden, kan op veel bijval rekenen. Ze wordt onbedoeld een boegbeeld van de body positivity-beweging, die strijdt tegen heersende schoonheidsidealen.

In juni stond BIllie Eilish opeens op de cover van de Britse Vogue. Beeld Vogue

Eilish heeft moeten ervaren dat haar sterrenstatus haar niet immuun voor kritiek maakt. Zo stond niet iedereen te juichen toen ze opeens op de cover van het juni-nummer van de Britse Vogue prijkte in een sexy korset. Eilish voelde de bui al hangen en liet in een interview met het blad weten: “Het punt is, ik kan doen wat ik wil.” En ook in het nieuwe nummer Not my responsibility verwoordt ze fijntjes de onmogelijke positie waarin vrouwelijke artiesten ook nu nog verkeren: “Als ik draag wat comfortabel is, ben ik geen vrouw. Als ik lagen afschud, ben ik een slet.”

Op haar nieuwe album richt Eilish sowieso de blik wat meer naar buiten, met nummers over de schadelijk impact van porno en machtsmisbruik door met name mannen.

In muzikaal opzicht verschilt Happier Than Ever niet hemelsbreed van haar debuutalbum. Grote verrassingen kent het album niet. Wat opvalt is dat de tweede plaat een behoorlijk stuk ingetogener klinkt dan het debuut. Het scoort wat minder goed met up tempo-songs. Het album bevat geen grote meeslepende hit als Bad Guy. Nummers als NDA en Therefore I am komen nog het meest in de buurt, maar klinken minder aanstekelijk en missen net dat magische vonkje om uit te groeien tot een epische kraker. Het is dan ook geen toeval dat van de vijf singles die tot dusver zijn uitgebracht, geen enkele het in Amerika schopte tot een nummer 1-hit.

Het zijn ditmaal de ballads, waarvan er vele te vinden zijn op het album, die het hart van de plaat vormen. Ze kenmerken zich door een ingetogen sfeer, waarbij niet de elektronische muziek maar gitaar en piano een hoofdrol vervullen. Je moet iets meer moeite doen om in deze songs door te dringen, maar ze behoren wel tot de mooiste ballads die Eilish ooit heeft afgeleverd. Halley’s Comet is een bijzonder fraai klein liedje waarop Eilish voor bijna crooner-achtige vocalen kiest. En op het door subtiele gitaarklanken gedragen Your Power klinkt Eilish kwetsbaarder dan we haar ooit gehoord hebben.

Is Happier Than Ever de gedroomde opvolger van haar debuutalbum? Niet helemaal, want je mist toch een beetje een nieuwe Bad Guy. Maar in de ballads slaagt Eilish er wel in een vocale verdieping in haar songs aan te brengen die we nog niet van haar kenden en die de luisteraar uitnodigt met haar de diepte in te gaan. Dat maakt het toch een boeiend album.

Lees ook:

Intiem inkijkje in het leven van een jonge superster

Een nieuwe, fascinerende documentaire over de Californische singer-songwriter Billie Eilish (19) vertelt het coming of age-verhaal van een tienermeisje dat in een mum van tijd een superster werd. Wat vooral uit de film spreekt, is de do it yourself-mentaliteit die Eilish en haar familieleden aanhangen.