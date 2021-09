Eerste hulp bij kleuterangst: het donker is zo slecht nog niet

Emily Haworth-Booth laat zien dat het donker zo slecht nog niet is.

Als prins was hij al bang voor het donker, maar nu hij koning is, kan hij er eindelijk wat aan doen. Hij verbiedt het op een geraffineerde manier: door nepnieuws over het donker te verspreiden, waarna het geïndoctrineerde volk zélf om een verbod vraagt.

Het debuutprentenboek van de Britse Haworth-Booth voelt daardoor meteen actueel aan. Er wordt een grote kunstzon geïnstalleerd en Lichtinspecteurs delen boetes uit aan wie het waagt de lampen uit te doen. Maar niemand kan meer slapen en algauw komt het volk opnieuw in opstand. Het verhaal doet denken aan Ballade van de dood van Koos Meinderts en Harrie Jekkers, waarin de dood wordt gevangen en mensen gaan verlangen naar de rust van het graf.

Haworth-Booth sluit aan op een veelvoorkomende kleuterangst en laat zien dat het donker zo slecht nog niet is. Voor haar tekeningen gebruikt ze alleen geel, wit en zwart – de kleuren van licht en donker. Pas aan het eind, als de demonstranten de kunstzon uit hebben gezet en feestvieren, is er kleur: vuurwerk, dat je alleen ziet als het donker is.

Emily Haworth-Booth

De koning die het donker verbood

Vert. Edward van de Vendel

Baeckens; 32 blz. € 14,99

Vanaf 4 jaar