Een volwassen kookboek voor hongere kindermagen

Met weinig weemoed denk ik terug­­ aan de tijd dat onze kinderen nog klein waren en niks lusten. Zo gebeurde het dat we jarenlang­­ elke week pasta met rode saus en stamppot andijvie aten – de enige maaltjes die ze zonder zeuren naar binnen schoven.

Had ik in die tijd maar Bistro Manon in huis gehad.

Deze Manon Proper met, jawel, een jonge tweeling en drieling, schotelt hen dagelijks smakelijke gerechten voor. Zij had al snel door dat je als thuiskok niet moet zwichten voor de smaak van de kinderen, maar je eigen favorieten eenvoudig moet aanpassen. Dat pakt goed uit.

Met deze reuze keuze aan praktische en gezonde pasta’s, niet al te pittige curry’s, pizza’s, noedels en zelfs twee shakshuka’s (respect!) moet het thuis lukken. Bijzonder handig zijn de voorraadtips en de vele bijgerechten en brood met dipjes waarmee je de magen van de kleintjes al flink voedt. En wat een verademing dat het geen kleuterkookboek is geworden. Zet gerust zonder blikken of blozen haar Thaise witvis uit de oven of lasagne met camembert voor je volwassen vrienden neer.

Manon Proper

Bistro Manon

Good Cook; 224 blz. €25,95