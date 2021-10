Een politiek incorrecte kijk op de zegetocht van de ik-tiran

Éric Sadin

Het tijdperk van de ik-tiran. Het einde van een gemeenschappelijke wereld

Vert. Alexander van Kesteren

Wereldbibliotheek; 271 blz., € 24,99

★★★★

De schrijver

Éric Sadin (1973) is een Franse techniekfilosoof die de impact van nieuwe technologieën op de samenleving analyseert. Hij schreef onder meer Het algoritmische leven: kritiek van de digitale rede (2015) en De siliconisering van de wereld (2016).

De stelling

Het ‘tijdperk van de ik-tiran’ is aangebroken, ‘een beschavingstoestand waarin gaandeweg elk gemeenschappelijk fundament wordt afgebroken en een overvloed aan ongebonden individuen alleen nog maar zichzelf als normatief referentiepunt aanzien’. Door de liberale logica, die eeuwenlang de nadruk op het ‘ik’ heeft gelegd, slagen individuen er steeds minder in om onderlinge banden te smeden en achten dat ook niet meer nodig.

In plaats daarvan leggen ze enkel eisen neer. Het gaat daarbij niet om het streven naar een betere samenleving, de eisen hebben slechts betrekking op de toestand van elk afzonderlijk individu. Zo een situatie, waarin elk gemeenschappelijk ideaal is verdwenen, en waarin mensen zich dankzij de nieuwe technologieën steeds almachtiger voelen, noemt Sadin ‘het totalitarisme van de tallozen’.

Het is een totalitarisme ‘van onderaf’, waar de ruimte voor wederzijds begrip helemaal is verdwenen en er een wildgroei ontstaat van twisten, ruzies en confrontaties, zonder dat hiermee trouwens een doel wordt nagestreefd. Eerder gaat het om talloze uitingen van ressentiment.

De oorzaken

Sadin beschrijft verschillende stadia van het liberale individualisme, vanaf zijn ontstaan tot heden. In de vroegste fase leidde het tot zeer grote ongelijkheid, iets wat na de Tweede Wereldoorlog werd rechtgetrokken door middel van de verzorgingsstaat.

Toch doken spoedig barsten op in het verhaal, vooral toen mensen hun baan verloren en opnieuw met ongelijkheid werden geconfronteerd. In de jaren tachtig ging het liberalisme helemaal los. De harde strijd op de werkvloer leidde tot een terugtrekking in het privéleven, waar mensen steeds meer uit waren op genot als compensatie voor de dagelijkse druk.

Gaandeweg ontstond een ‘cultus van de persoonlijkheid’, met als tendens dat mensen hun ‘unieke aard’ naar voren moesten laten komen. Volgens Sadin ontstond er een breuk tussen de collectieve orde met regels en wetten en de talloze individuen met elk hun eigen ‘unieke aard’, die zich gaandeweg steeds meer in zichzelf terug gingen trekken en nauwelijks nog oor hadden voor de ander.

De uitwerking

De persoonlijkheidscultus kreeg een fikse ‘boost’ van de nieuwe technologieën, die het individu een soort almachtgevoel gaven. Facebook stelde individuen in staat het middelpunt van de belangstelling te worden. De sensatie die de ‘likes’ veroorzaakten, wilden ze steeds opnieuw beleven. Via twitter kon het individu in real time uiting geven aan zijn – al of niet gegronde – meningen.

Dat de nieuwe technologieën zouden leiden tot democratisering, is voor Sadin een naïeve mythe. Wat hij ziet, zijn mensen met opgeblazen ego’s, die vanachter hun computer hun eigen waarheden verkondigen en zich steeds meer opsluiten in hun eigen gelijk, dat vaak gebaseerd is op dubieuze ‘informatie’ van sociale media.

De combinatie van teleurstellingen in het eigen leven met de almachtgevoelens die de nieuwe media verschaffen, is voor de schrijver een gevaarlijke cocktail.

Redenen om dit boek niet te lezen

Sadins uitgangspunt, dat het helemaal bergaf gaat met onze samenleving en dat er vrijwel geen gemeenschappelijke waarden meer zouden zijn, waardoor we binnenkort zouden afstevenen op een soort totale onregeerbaarheid, klinkt fel en heeft iets betwistbaars. Loopt het echt zo’n vaart en zijn er voor zijn vele voorbeelden ten kwade geen tegenvoorbeelden ten goede te vinden?

Redenen om dit boek wel te lezen

De analyse dat mensen steeds meer met hun ‘ik’ bezig zijn en steeds meer particuliere eisen stellen, vooral vanuit het gevoel dat hun onrecht is aangedaan, in het verleden of in het heden, is een ware eyeopener. Sadin spreekt over een wildgroei aan ‘autoritaire particuliere belangen’, die het principe van de algemeen geldigheid van wetten dreigt te ondermijnen.

Zijn voorbeelden van dergelijke ‘autoritaire particuliere belangen’ druisen overigens helemaal in tegen de heersende politieke correctheid: de eis van moslima’s om gekleed te zwemmen, de eis om als non-binair geregistreerd te worden in de registers van de burgerlijke stand…

