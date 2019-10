Een jeugdfilm over dementie: klinkt zwaar, maar dat is ‘Kapsalon Romy’ niet

Na school gaat Romy naar haar oma. Niet zo’n oma die knuffelt, cake bakt en helpt met huiswerk. Oma Stine, die haar eigen kapsalon heeft, begroet het meisje korzelig met ‘ben je er nu al?’. Maar hun hoekige relatie verandert wanneer blijkt dat er iets aan de hand is met oma. Geld raakt kwijt, er ligt een boek in de koelkast, en Stine snapt niks meer van haar eigen kassasysteem.

‘Kapsalon Romy’ is een jeugdfilm over dementie. Klinkt zwaar, maar dat is het niet. Het is aan filmmaakster Mischa Kamp, die in 2005 opviel met de formidabele jeugdfilm ‘Het paard van Sinterklaas’, wel toevertrouwd om serieuze thema’s te verpakken in lichtvoetigheid. Ook in de sprookjesachtige ‘Tony 10’ en realistische ‘Jongens’ wist ze onderwerpen als ruzie tussen ouders en verwarring over ontluikende seksualiteit voor jonge kijkers toegankelijk en luchtig te houden. ‘Kapsalon Romy’ is nuchter, helder, grappig én hartveroverend geëngageerd.

Fase van ontkenning, aan beide kanten

Verteld vanuit het perspectief van de jonge Romy laat de film eerst de verwarring zien die ontstaat wanneer Stine, een kordate, altijd goed geklede dame, ineens moeite heeft met al die muntjes in de kassa. En afspraken vergeet. Iedereen met ervaring met dementie zal die fase van ontkenning, aan beide kanten, herkennen. Romy krijgt in de gaten dat oma niet alleen op haar past, maar dat zij ook over haar oma moet waken.

Vlot gemonteerd, met emotioneel volstrekt geloofwaardige plotwendingen laat de film, naar het gelijknamige boek van Tamara Bos die ook het script schreef, zien hoe dementie de generatie-orde ondersteboven gooit. Niet alleen Romy, ook haar net gescheiden moeder (Herlaar in een mooie, bescheiden rol) heeft tijd nodig om te beseffen dat ze niet langer tegen de oudere generatie kan aanleunen. Pijnlijk. Maar er komt ook moois voor terug.

Beppie Melissen zoekt alle kanten van haar personage op

Dat ‘Kapsalon Romy’ amuseert, ontroert en niet snel meer loslaat, heeft veel te maken met Beppie Melissen. De veelzijdige actrice (Theatergroep Carver, ‘Gooische vrouwen’) zoekt alle kanten van haar personage op. De trotse ondernemer met een eigen zaak en de vrouw die weleens wil uitspatten in een luxe hotel, de oude dame-in-de-war (‘waar is de thee nou?’) en het levenslustige Deense meisje dat ze ooit was toen ze naakt in zee zwom: ze komen allemaal langs op dat open, innemende gezicht waar je verliefd op wordt. Je gunt Melissen een feestelijk prijzenseizoen.

De film gaat pijnlijke onderwerpen niet uit de weg (‘als ik dement ben, dan is het: spuitje erin en klaar’, zegt Stine dapper), maar laat vooral in heldere beelden en dialogen zien hoe relaties ook ten goede kunnen veranderen wanneer iemand het leven niet meer alleen aankan. Dat is ook voor jonge kijkers meeslepend en troostrijk.