Een familiale kladderadatsch dreigt. Zo eentje waar juist de Scandinaviërs goed in zijn

Marie Aubert onderzoekt met lichte pen de zwartste gevoelens tussen zussen.

Volwassen mensen is, zo begrijp je na lezing, de sarcastisch bedoelde titel van de nu in vertaling verschenen eerste roman van de talentvolle Noorse Marie Aubert. Met lichte pen onderzoekt ze de zwartste gevoelens. Jaloezie en verbittering zet de verhoudingen tussen twee zussen zo erg onder druk dat een grote familiale kladderadatsch dreigt. Zo eentje waar juist de Scandinaviërs erg goed in zijn, denk met name aan de films, van Ingmar Bergman tot Thomas Vinterberg.

De net veertigjarige architect Ida gaat voor de 65ste verjaardag van haar moeder naar het familiehuisje op het platteland, waar naast moeder en stiefvader ook zus Marthe met man, en zijn dochtertje aanwezig zullen zijn. Vrijgezel-met-kinderwens Ida heeft net een gynaecoloog bezocht omdat ze haar eitjes wil laten invriezen. Ze wil het spannende nieuws aan zus en moeder vertellen, maar haar zus is haar voor met ander goed nieuws dat slecht valt bij Ida.

Heerlijk subtiel hoe Aubert van deze Ida een even onbetrouwbare als nietsontziend eerlijke verteller maakt; onbetrouwbaar vooral omdat ze niet goed doorheeft hoe ze te ver gaat in haar verbittering en hoe de anderen dat doorzien.

Aubert houdt het licht, scherp en grappig maar de intense eenzaamheid van deze brave, moeilijke dochter die ook thuis nooit echt een thuis had, raakt je ook.

Marie Aubert

Volwassen mensen

(Voksne mennesker)

Vert. Marin Mars. De Geus; 126 blz. €20