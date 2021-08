Een boeiende karakterstudie van een influencer die hunkert naar contact

Sweat

Regie Magnus von Horn

Met Zbigniew Zamachowski, Aleksandra Konieczna, Julian Świeżewski, Magdalena Koleśnik

★★★★

Knalroze legging, blonde paardenstaart, nepwimpers en 600.000 volgers op Instagram. De 30-jarige Sylwia uit Warschau is uitgegroeid tot een fitnessgoeroe. Ze geeft opzwepende work-outs in winkelcentra, waar ze wordt toegejuicht door haar vele vrouwelijke fans. Ze staat op de cover van een tijdschrift, met een work-out-dvd als bijsluiter. En als ze haar bilspieren niet traint in de sportschool, deelt ze video’s over de ultieme smoothie of de nieuwste fitness-outfit. De spullen die in beeld komen, zijn uiteraard allemaal gesponsord.

De Zweedse regisseur Magnus von Horn had met gemak een parodie kunnen maken op de hedendaagse fitness- en sociale media­cultuur. Maar het intrigerende aan zijn tweede speelfilm Sweat – vorig jaar onderdeel van het geannuleerde Filmfestival van Cannes – is dat hij ervoor koos om de wereld van de influencer te onderzoeken.

Wat is echt, wat is nep?

Von Horn, die aan de beroemde filmschool van het Poolse Lodz studeerde en sindsdien in Polen woont en werkt, was zelf een tijdlang gefascineerd door fitnessgoeroes op Snapchat. Dat zijn niet alleen mensen die hun geld verdienen door online hun lichaam te tonen; de meesten zetten hun hele privéleven op internet. Interessant is dan de vraag wat echt en nep is, of er een verschil is tussen het online en offline leven.

Dat het niet zo simpel is om dit de bepalen, blijkt wel uit een emotionele video die Sylwia post, en die viraal gaat. In die video vertelt ze dat ze eenzaam is. Het voelt oprecht, maar is het niet ook onderdeel van de socialemedia-strategie om op gezette tijden iets emotioneels te delen? Diezelfde verwarring voel je als ze haar volgers waarschuwt niet achter het stuur video’s te maken en te delen. Terwijl dat precies is wat ze op dat moment doet.

Emotioneel exhibitionisme

Als Sylwia in Sweat wordt geconfronteerd met de duisterder kanten van het internet, in de vorm van een stalker, voelt dit als een test. Eerst reageert ze furieus. Maar als de man een emotionele video opstuurt, zie je dat het haar raakt. Vertegenwoordigen beiden niet eenzelfde soort emotioneel exhibitionisme? En komt het delen van die intimiteit niet voort uit eenzaamheid? En hoe zit het met de dader-slachtoffer-vraag? Is het wel zo begrijpelijk dat zij een spierbundel op haar stalker afstuurt?

Von Horn volgt Sylwia, gespeeld door de innemende Magdalena Kolesnik die voor de film een jaar lang trainde, drie dagen. In relatief korte tijd weet hij een boeiende karakterstudie te maken van een jonge, zelfstandige vrouw met honderdduizenden volgers, die hunkert naar contact. De vraag die de film uiteindelijk stelt, is hoe we de verbinding kunnen aangaan, hoe we ons leven kunnen delen. Misschien is het wel genoeg als Sylwia en haar volgers over en weer liefde ervaren?