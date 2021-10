Deze podcast vertelt het geheim achter geluiden die we allemaal kennen, zoals het ‘ta-dum’ van Netflix

Twenty Thousand Hertz is een podcast die perfect bij het medium past: het is een programma over geluid. Presentator is Dallas Taylor, een geluidsontwerper. Hij vertelt elke aflevering het verhaal achter een bijzonder of bekend geluid.

Zoals ‘ta-dum’, het geluidsvignet dat je hoort onder het Netflix-logo, elke keer als je een programma opstart via de streamingdienst. En de melodie die de wasmachine speelt als-ie klaar is, klinkt toch echt anders sinds ik een aflevering over sonic design hoorde, en over de manier waarop fabrikanten zulke deuntjes inzetten om onze emoties te bespelen.

Hoe boots je omgevingsgeluid na?

Taylor gaat ook op zoek naar de mysterieuze herkomst van een zware brom in een gebied langs de Amerikaans-Canadese grens, waardoor in sommige woningen de kopjes al sinds jaren van hun schotels trillen. Ook op het werk van ‘foley-artists’ (geluidenmakers) werpt deze show heel onderhoudend een lichtje. Zij weten precies hoe ze voor een film een geweerschot of zelfs een neutraal omgevingsgeluid het beste kunnen nabootsen.

In een aantal recente afleveringen laat Taylor de luisteraar kennismaken met de manier waarop blinden en slechtzienden de wereld om hen heen ervaren; zonder alle visuele aanwijzingen eist geluid als vanzelfsprekend de hoofdrol op. Zo neemt hij zijn microfoon mee naar de bioscoop om te laten horen hoe twee vrienden, van wie er een blind is, samen een film beleven.

Terwijl de muziek en geluidseffecten uit de luidsprekers knallen, zit de niet-blinde vlak bij zijn vriend om hem alles, maar dan ook echt álles wat er op het scherm te zien is, in het oor te fluisteren. Bepaald indrukwekkend is het tempo en de helderheid waarmee de kleinste details van het grote scherm worden doorverteld. Vooraf waarschuwen ze de bioscoopbezoekers om hen heen wel even.

Honkbal met piepjes voor blinden

Onlangs raakte ik in een aflevering van Twenty Thousand Hertz kennis nogal onder de indruk van beep baseball, of piephonkbal, een variant op honkbal die door blinden en slechtzienden wordt gespeeld. En ook door mensen met prima functionerende ogen trouwens; slagman en veldspelers zijn doorgaans blind maar pitcher en catcher niet. Maar blinde sporters die een bal slaan en een bal proberen te vangen? Hoe dan?

Zoals de naam doet vermoeden, komt er een piep uit de bal. Op basis van dat geluid moeten de blinde veldspelers de bal zo snel mogelijk zien te grijpen, daarbij geholpen door ziende spotters die aanwijzingen roepen. Ook de honken zijn hoorbaar, ze hebben een eigen zoemtoon.

Vangballen zijn in deze variant van honkbal extreem zeldzaam. Toch zijn er bij de Amerikaanse bond vijf gevallen bekend.

Twenty Thousand Hertz is te vinden in de gebruikelijke podcastapps of op de website 20k.org.