‘Depp v. Heard’ op Netflix toont hoe slachtoffers van huiselijk geweld ook online niet veilig zijn

Johnny Depp en Amber Heard maakten beiden een slechte indruk in hun rechtszaak. Maar op sociale media werd zíj de schurk. Deze Netflixdocu laat zien waarom.

O.J. Simpsons rechtszaak, maar dan erger. Dat is misschien de beste omschrijving voor het bizarre mediacircus rond de smaadzaak tussen acteur Johnny Depp en zijn ex-vrouw, actrice Amber Heard. Nadat de zaak in 2022 live werd uitgezonden en (sociale) media totaal domineerde, is er nu een driedelige documentaireserie over verschenen.

Depp v. Heard verscheen woensdag op Netflix, en schopte het binnen een dag tot meest bekeken serie op dat platform. De docuserie gaat over de zaak waarin dit beroemde ex-echtpaar elkaar aanklaagde voor smaad omdat zij hem had beschuldigd van huiselijk geweld en hij haar naam op zijn beurt door het slijk had gehaald.

#JusticeforJohnny

Voor wie de zaak kent, zijn de getuigenissen in de rechtszaal niet het interessante deel van Depp v. Heard. Veel boeiender zijn dan de fragmenten van influencers op sociale media, die de zaak bespreken. Ontiegelijk veel mannen én vrouwen stonden 100 procent achter Depp. TikTokberichten met de hashtag #JusticeforJohnny werden 20 miljard keer bekeken − 285 keer zo vaak als #JusticeforAmber.

“Op platformen als YouTube zijn video’s over de zaak miljoenen keren bekeken”, zien we techjournalist Kat Tenbarge in de serie uitleggen. “Maar wel alleen video’s waarin Johnny Depp er goed vanaf komt en Amber Heard slecht, want dat is het enige soort dat mensen willen zien. Veel makers die voorheen een paar honderd weergaven kregen voor video’s over bijvoorbeeld games of muziek, worden door deze zaak miljoenen keren bekeken en verdienen voor het eerst geld.”

Naast obscure makers, spraken ook bekende influencers zoals Ben Shapiro zich tegen Heard uit. Mensen die het online voor Heard opnamen kregen haat over zich heen. De zaak werd op sociale media bijna uitsluitend bezien door de lens van een naar eigen zeggen antifeministische mannenrechtenbeweging. En als klap op de vuurpijl voedden bots − neppe accounts − de hetze nog verder.

Twee daders, één schurk

Heard komt in de drie afleveringen niet alleen over als slachtoffer. Uit geluidsopnames blijkt dat zij hem sloeg en verbaal behoorlijk agressief kon zijn. Maar terwijl het internet daarvan smulde, werd Depps eveneens bewezen agressie onder invloed van drank en drugs veelal goed gepraat. Getuigen die zieden dat hij haar sloeg werden simpelweg niet geloofd.

“Minder slachtoffers van geweld zullen zich melden nu ze hebben gezien hoe Heard wereldwijd onmenselijk is aangevallen”, voorspelt advocaat Leeja Miller tegen het einde van de docu. “Als je als slachtoffer zelf niet perfect bent geweest, word je op iedere mogelijke manier beledigd opdat je je mond houdt.”

In de jaren negentig werd de rechtszaak van O.J. Simpson, die werd verdacht van de moord op zijn vrouw, ook een mediacircus. Maar waar de nieuwszenders en kranten uit die tijd in elk geval in theorie nog probeerden beide kanten van de zaak te laten zien, geldt op sociale media het winner-takes-all-effect.

De jury mocht officieel niets van de berichtgeving op sociale media volgen. Maar ze mochten wel hun smartphones gebruiken en dan is het populairste gespreksonderwerp van het internet moeilijk te missen. Depp won de zaak grotendeels. Nu doen er geruchten de ronde dat hij nogmaals Jack Sparrow zal spelen in deel zes van de beroemde filmreeks Pirates of the Caribbean.

En Heard? Die heeft Depp een miljoen dollar betaald om ervan af te zijn.

