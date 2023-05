De vijf beste boeken voor Moederdag, volgens de recensenten van Trouw

Moeder, na vader is een nieuw deel in de dagboekenreeks van Gerbrand Bakker. Hij schrijft liefdevol, meeslepend en soms onweerstaanbaar grappig over zijn nieuwe leven met leuke man en dito hondje, en over dat van zijn oude moeder na de dood van zijn vader.

De Franse Anthony Passeron debuteerde met De slapende kinderen over het gevecht tegen aids, zowel dat van de patiënten als dat van de wetenschappers. Een boek dat de schaamte wil doorbreken waarin Passeron zijn door aids uiteengevallen familie tot leven brengt.

Terug op de achterbank van Olivier Willemsen biedt hilarische, onvervalste vakantiehorror. De lezer volgt een 42-jarige man die na een relatiebreuk met zijn ouders op vakantie gaat naar een huisje in de Auvergne.

De Duitse schrijver Fridolin Schley dook in de rechtszaak rond Ernst van Weizsäcker, staatssecretaris onder Adolf Hitler, die in Neurenberg werd verdedigd door zijn zoon, de latere president Richard von Weizsäcker. Hij schreef er het fascinerende De Verdediging over, dat gaat over de vraag: hoe goed kent een zoon zijn vader?

Bijna een kwart eeuw na haar dood dook een vroege roman van Grete Weil op. De weg naar de grens is geschreven in de jaren dertig in Amsterdam; een hartverscheurend liefdesverhaal over een Joods paar dat in het nauw komt in nazi-Duitsland.