‘De verliefde president’ is geschreven door een verliefde auteur

De verliefde president is een wel erg vleiend portret van de Republikein Harding, die de VS na Eerste Wereldoorlog rust bracht.

De ene hartstocht van Warren Harding zat in 1916 plotseling de andere hartstocht in de weg. De Republikein had zijn zinnen gezet op het Amerikaanse presidentschap, maar zijn geheime geliefde Carrie Philips chanteerde hem. Als hij niet zou stoppen om als een dwaas zijn politieke ambities na te jagen, zou ze hun relatie aan de grote klok hangen. Harding gaf toe. Na de verkiezingen die volgden, kon de Democraat Woodrow Wilson aan zijn tweede termijn beginnen.

Een poging een bezoedelde reputatie te herstellen

In 1920 – Philips en een andere geliefde met een kind had hij inmiddels afgekocht – deed Harding alsnog een succesvolle gooi naar het presidentschap. Maar zijn ambtstermijn duurde slechts kort. Harding stierf op 2 augustus 1923 op 57-jarige leeftijd. Zijn regeerperiode werd overschaduwd door corruptie in zijn kabinet.

De verliefde president. Hoe Warren Harding de roaring twenties begon van Willem Meiners is een poging om die bezoedelde reputatie te herstellen. Een journalist die zichzelf het vak leerde, schopte het tot het Witte Huis. Harding had charisma en was een goed spreker. Als journalist kwam hij met tekstuele vondsten. De benaming Founding Fathers kwam uit zijn koker, net als de zinsnede “Vraag niet wat je land voor jou kan doen…” waar John F. Kennedy zijn inaugurele rede omheen bouwde.

Harding kon bovendien uitstekend luisteren. Soms werkte dat tegen hem. Zo schudde hij handen in een tempo dat te laag lag voor een politicus van zijn statuur. Maar omdat hij steeds echte praatjes maakte, wist hij wel wat er onder de gewone Amerikanen leefde. Na een turbulente tijd, met onder meer de Eerste Wereldoorlog, bood Harding hen volgens de schrijver rust en welvaart.

Geschreven door een verliefde auteur

Meiners, die eerder The Dutch touch. Hoe een klein land Amerika veroverde schreef, woont al dertig jaar in de VS. Als voormalig journalist beschikt hij over een soepele pen, die ook zwaardere zaken op lichte wijze op papier kan zetten. Jammer alleen dat De verliefde president lijkt te zijn geschreven door een verliefde auteur. Het boek krijgt daardoor soms hagiografische trekjes. De twee vrouwen die hij buiten zijn echtgenote min of meer aan het lijntje hield, hadden daarentegen weer iets meer inlevingsvermogen verdiend.

De ondertitel, Hoe Warren Harding de roaring twenties begon, wekt bevreemding. Misschien is die uit commerciële overwegingen gekozen. Het vrijheids- en feestgevoel van net na de Eerste Wereldoorlog wordt dezer dagen immers geregeld vergeleken met soortgelijke sentimenten die vrij kunnen komen na de ergste tijden van de coronapandemie.

Maar het wilde karakter van de roaring twenties lijkt nauwelijks een verdienste van Harding. Voorafgaand aan zijn presidentschap beloofde hij de kiezers een terugkeer naar normaliteit. Dat maakte hij wel aardig waar, voor zover dat met een kleine dertig maanden in ambt mogelijk was.

Wat-als-geschiedenis

Helemaal ver gaat Meiners met een stuk wat-als-geschiedenis aan het begin van het boek. Hij vraagt zich af wat er zou zijn gebeurd, als Harding zich in 1916 niet had laten chanteren en zijn kandidatuur had doorgezet. Volgens de auteur was Harding dan niet alleen vier jaar eerder president geworden, maar had hij daarmee ook de voor de Duitsers wel erg genadeloze Vrede van Versailles en de volgende wereldoorlog met al zijn gruwelen voorkomen.

Met heel veel voorbehouden omkleed, is dat wellicht een interessante denkpiste. Met de stelligheid van Meiners is het pure speculatie.

Willem Meiners

De verliefde president. Hoe Warren Harding de roaring twenties begon

Balans; 304 blz. € 22,99

Lees ook:

Uitleggen werkt niet altijd, ontdekte Obama



De voormalige Amerikaanse president neemt de ruimte in het eerste deel van zijn autobiografie. Het overeind houden van je idealen blijkt in het Witte Huis geen sinecure.