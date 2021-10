De twintigers uit Anne+ omarmen lhbti+’ers in de volle breedte

Anne+

Regie: Valerie Bisscheroux.

Met Hanna van Vliet, Jouman Fattal en Thorn Roos de Vries.

★★★★

In de cinema is blijkbaar het tijdperk van de lesbische dildoseks aangebroken. Zowel in Paul Verhoevens 17de-eeuwse nonnenfilm Benedetta als in de 21ste-eeuwse ­coming of age-film Anne+, die vandaag allebei in première gaan, zien we lesbiennes en hun seksspeel­tjes. In beide bioscoopfilms wordt er niet omheen gedraaid.

Ja, lijken de makers te willen zeggen, zo gaat dat ongeveer, seks tussen vrouwen. Dat wil zeggen: 400 jaar geleden was homoseksualiteit verboden. Vandaar dat Verhoeven de nonnen in zijn film creativiteit met een Mariabeeldje toedicht. De scène is voor hem ook een uitgelezen kans om seksuele en religieuze extase te paren.

In hip, hedendaags Amsterdam gaat het er iets anders aan toe. In Annes nachtkastje ligt gewoon een paarse dildo. Later in de film heeft Anne seks met de non-binaire Lou die, in overleg met Anne, een opzetstuk draagt. De vrijpartij die volgt is een unicum in het Nederlandse filmlandschap.

Al even uniek is de manier waarop regisseur Valerie Bisscheroux (27) littekens, striemen en onzuiverheden filmt, ze horen er gewoon bij. Exemplarisch is de scène waarin Lou uit de kleren gaat, waardoor de littekens van een borstamputatie zichtbaar worden. Het is in al z’n openheid een vertederend moment.

Het gaat niet alleen om lesbische relaties

Anne+ begon in 2018 als webserie over een lesbische twintiger in Amsterdam. De serie sloeg zo aan, dat er in 2020 een tv-serie volgde. Ook die was succesvol, vandaar dat Anne en haar vrienden nu een eigen bioscoopfilm hebben gekregen. Opvallend is dat het in de film niet alleen om lesbische relaties gaat, maar dat queer wordt omarmd, lhbti+ in de volle breedte.

Anne, vol overgave gespeeld door Hanna van Vliet (29), is nuchter en analytisch ingesteld. Maar ze kan ook enorm twijfelen. Anne worstelt met het schrijven van haar eerste roman, leuk wel hoe de hoofdpersonages in boek en film elkaar spiegelen.

Ook vraagt ze zich af of ze haar geliefde Sara wel achterna moet reizen, of ze wel moet emigreren naar Canada. Die twijfels nemen toe als ze Lou ontmoet, fris gespeeld door de non-binaire acteur Thorn Roos de Vries (26), die als dragking in een club werkt, en zich voorstelt met de voornaamwoorden die/diens. Anne, die behoorlijk door het leven struikelt, fleurt op van Lou’s directheid.

Je voelt aan Anne dat ze een pad bewandelt, een beetje zoals de jonge vrouwen in de series Girls en Fleabag. Als in een coming of age-film doet ze ontdekkingen over zichzelf en haar omgeving. Ondertussen kijken we nieuwsgierig mee in de wereld van hedendaagse twintigers die een poly-amoureuze relatie hebben, homoseksueel, lesbisch en non-binair zijn, en alles ertussenin. Dat het niet alleen leuk en spannend is maar soms ook ingewikkeld, maakt Anne+ tot zo’n fijne belevenis.

