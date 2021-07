De taal rolt en stuitert alle kanten op

In een van zijn vroege gedichten, Een leeuwerik boven een weiland, verstopte schrijver K. Schippers een paar vet gedrukte woorden die bij elkaar een nieuwe zin opleveren: ‘Óp een woord van een lettergreep kan nooit de klemtoon verkeerd vallen’. Een typisch Schipperiaanse observatie verpakt in een romantisch verhalend vers. Het is een soort rederijkersgrapje waarvoor K. Schippers zich niet schaamt.

In zijn jongste roman, Nu je het zegt, doet Schippers soortgelijke dingen, maar nog iets gecompliceerder. Het is een labyrintisch boek over taal, zomaar taal, vergeten taal, taalspelletjes, taal en werkelijkheid, praten en schrijven. “De taal is mijn zuurstof, als ik iets beschrijf, ben ik er”, denkt K. Schippers ergens. Hij loopt in Londen, op weg naar de verkeerde Westmoreland Road (er zijn er twee). Hij ontmoet beeldend kunstenaars, hij belandt in een museum in Bergen-Binnen en intussen beschrijft hij de taalprocessen in zijn hoofd, soms duidelijk, maar even zo vaak onduidelijk en schijnbaar willekeurig. Gehoorde taalflarden, onaffe zinnen, gekke associaties, willekeurige motto’s, Nu je het zegt zit er vol mee.

K. Schippers

Schippers’ hoofd, of dat van zijn hoofdpersoon eigenlijk, zit vol taal maar ook vol taaltwijfels. Eigenlijk probeert hij al zijn denken, ervaringen in taal te benoemen maar je merkt dat dat soms een onontwarbare knoedel wordt, die je als lezer ook maar voor lief moet nemen. Daarnaast zijn er ook momenten dat je de intrigerende status van taal in het leven van een mens scherp voelt, het is de autonomie van de taal tegenover onze neiging tot betekenis­geving: “Hoe is het als woord in een zin te staan en in welke. Kan me beter stilhouden, wat moeilijk is als ik er steeds moet zijn. Je vergeet me wel, als de lucht die je inademt, vloer onder je voeten, hemd tegen je rug. Je voelt het niet meer, terwijl het er wel is, denkt er niet aan of er moet iets beschadigd zijn. / Ik loop door Soho. Mijn hotel is niet ver van L’Escargot. Aandachtig blijven als je wandelt. Er kan altijd iets gebeuren tot je er echt moet zijn, kat vangt m(u)is, regen valt, bal rolt, kom je altijd weer uit bij het eind van de zin.” Zo rolt en stuitert de taal in Schippers roman onder regie van de gebeurtenissen en de gedachten alle kanten op. “Ik ga de schuur uit, dat zeg je nooit.”

In veel vroegere boeken toonde Schippers zich een eigenlijk nogal gedisciplineerd en geserreerd onderzoeker van de werkelijkheid, van het toeval, van de kleine geheimen van alledag, maar in Nu je het zegt laat hij die strakheid los. Het boek voelt zo nu en dan aan als een soort écriture automatique, een in woorden gevatte stream of consciousness met die onaffe dialogen, half begrepen zinnen, schotse en scheve taalsprongen. Het is alles behalve makkelijk te lezen, misschien wel juist omdat het zowel van taal gemáákt is alsook over taal gáát, zonder iets wetenschappelijks te willen beweren. Je zou het een experimenteel taalorganisme kunnen noemen. Maar daarnaast gaat het ook over beeldentaal, bijvoorbeeld van de kunstenaar die ‘de zelfstandigheid der dingen (zoekt), wat buiten de geschiedenis valt, waar een woord niet bij kan’. En wie nog verder gaat zou het geheel kunnen beschouwen als de ultieme vervulling van Schippers’ obsessie met toeval en willekeur, alles wat onze realiteit kleur geeft zonder op te vallen. Gek boek, om eindeloos in rond te dwalen zonder ergens aan te komen.

