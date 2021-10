De rapper die op het punt van doorbreken zijn imago verliest

Forever Rich

Regie Shady El-Hamus

Met Jonas Smulders, Yootha Wong-Loi-Sing, Hadewych Minis

★★★★

Alleen al om het fenomenale acteren van Jonas Smulders in Forever Rich moet iedereen de nieuwe film van regisseur Shady El-Hamus zien. Wat een rol. Súúúúper tight, om in het raplingo van de film te blijven. Zo strak en schitterend als Richie’s vergulde tanden in z’n mond zitten, zo strak en schitterend speelt hij de rol. Maar er is nog veel meer.

Het hele verhaal speelt zich min of meer in een dag af. Richie is een rapper die op het punt staat om door te breken en een miljoenencontract te sluiten met Sony. Tienduizenden volgers op sociale media, dure horloges, kamers vol merchandise van sponsoren, met een gangsta-imago dat hij zorgvuldig koestert en uitvent. Alles verandert wanneer hij en z’n vriend Tony ’s avonds laat overvallen en bedreigd worden en de video daarvan viraal gaat. Weg gangsterimago, weg fans. Mensen die zojuist nog hun vingers aflikten bij Richie’s roem, laten hem vallen als een baksteen. Meer nog om dat imago te herstellen dan om echte woede en wraaklust, gaat Richie op zoek naar de overvallers. Waarna de boel volledig uit de hand dreigt te lopen.

Het onderwerp is niet eens nieuw en toch voelt de film als een waterscheidingsmoment. Het uitstekende ritme en de razende vaart van de film, de manier waarop de stad in beeld wordt gebracht, een nieuwe generatie acteurs die voor je ogen volwassen lijkt te worden: het voelt allemaal nieuw en dat tilt de film absoluut naar een hoger plan. Daarbij mag ook Yootha Wong-Loi-Sing niet ongenoemd blijven, die met een enkele close-up de scène naar zich toe kan trekken. Het is Smulders die de show steelt, maar het is de gehele jonge cast om hem heen en natuurlijk de regie van El-Hamus die dat mogelijk maken.

Dit is eigenlijk niet eens een film over een rapper, ook al wil Richie niets liever dan een luxe leven en z’n moeder blij maken. Dit is een film over het publiek. Over ons. Over de onstuitbare vreetmachine die mensen en imago’s verteert en uitspuugt zodra iemand even niet meer kan geven wat we willen. Daar is niets aan te doen helaas. Het publiek wil sterren. Het ene moment om ze naar de hemel te tillen, het volgende moment om ze af te vallen en te slopen. Ook hier zijn sociale media een tweesnijdend zwaard: je kunt met de juiste video in een uur beroemd worden en je leven kan er in een paar minuten door verwoest worden. Richie maakt het allemaal mee.

Vanaf vrijdag 1 oktober op Netflix