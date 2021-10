Clint Eastwood, van macho tot mentor

Cry Macho

Regie: Clint Eastwood.

Met Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven en Dwight Yoakam.

★★★

‘Dat macho-gedoe is overschat’, zegt de 91-jarige Clint Eastwood tegen zijn jonge Mexicaanse tegenspeler. Een opmerkelijke uitspraak, aangezien Eastwood zijn zestigjarige carrière zo’n beetje bouwde op de rol van de onbevreesde cowboy. Ook met de doorgewinterde politie-inspecteur die voor niets of niemand bang is, wist hij wel raad.

In Cry Macho, Eastwoods 39ste speelfilm als regisseur, is hij Mike Milo, een voormalige rodeorijder en paardentrainer in Texas. Verwachtingsvol kijk je naar de oude Clint, hoe hij zich heeft omringd met alle western-attributen die hem die iconische status verleenden. De cowboyhoed – denk even terug aan de fantastische spaghettiwesterns die hij in de jaren zestig maakte met Sergio Leone – staat hem nog steeds goed. Je gelooft wel dat deze weduwnaar er een heel leven op de ranch op heeft zitten.

Maar geen western zonder missie, natuurlijk. Mike Milo reist op verzoek van zijn voormalige baas naar Mexico-Stad, om diens 13-jarige zoontje te redden uit handen van een gestoorde Mexicaanse moeder. Alles goed en wel, maar wat volgt is een ongeloofwaardige, zeg maar gerust simplistische opeenvolging van scènes. Binnen een paar tellen heeft Mike in Mexico de moeder gevonden, een clichématige Mexicaanse furie die hem uitnodigt in bed. Clint lijkt te willen zeggen dat hij op zijn oude dag heus nog sexappeal heeft.

Het oponthoud in Mexico-Stad voelt alsof je per ongeluk in een Mexicaanse televisiesoap terecht bent gekomen, een telenovela, waarin alleen grote gebaren gelden. Later, als Mike eenmaal met de 13-jarige Rafo en diens beste vriend, een haan genaamd Macho, door Mexico rijdt, richting Amerikaanse grens, worden alle kenmerken van de roadmovie keurig afgevinkt.

Nog steeds zit Clint graag in het zadel en temt hij een wild paard, maar dan als mentor, zachtjes sprekend.

Twee aanvankelijk onverenigbare karakters groeien door het gezamenlijke avontuur naar elkaar toe, inclusief kwaadwillende achtervolgers in de achteruitkijkspiegel. De oude vastgeroeste man komt door het jonge onbevangen kind weer tot leven. En natuurlijk heeft dat iets ontroerends. Je kijkt naar Clint en ziet hoe broos hij is. Lopen is meer schuifelen. Zijn gezicht is met al die kleine rimpeltjes en vouwtjes als een oud schilderij, prachtig craquelé.

De boodschap die hij in Cry Macho heeft, is al wel vaker door hem verkondigd. Als de twee reizigers halt houden in een klein woestijnstadje en Mike de verweduwde grootmoeder Marta ontmoet – een mooie, sterke vrouw die haar eigen eettentje heeft – zie je hoe voor beide oud eren voorzichtig de hemel openbreekt. Een beetje zoals in The Bridges of Madison County van een kwarteeuw geleden, waarin Clint danste met Meryl Streep.

In het leven gaat het om vriendschap en liefde, om samen eten en dansen, en voor kinderen en dieren zorgen, is de boodschap van de acteur en regisseur die zelf decennialang het toonbeeld van machismo was. Nog steeds zit Clint graag in het zadel en temt hij een wild paard, maar dan als mentor, zachtjes sprekend, terwijl het dunne grijze haar wordt gestreeld door een ondergaande zon.