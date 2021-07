Cannes brengt een ode aan de filmkunst, alleen Netflix is nog niet welkom

Films kijk je in de bioscoop volgens Thierry Frémaux, directeur van het Filmfestival van Cannes. Daarom wordt de cinema gevierd op de mooiste en grootste filmdoeken van de stad. Netflix is (nog) niet welkom.

Een minuten durende staande ovatie. Het applaus voor openingsfilm ‘Annette’ duurde dinsdagavond zo lang dat regisseur Leos Carax en hoofdrolspeler Adam Driver er een sigaret bij opstaken. Middenin het theater, tussen de smokings en glitterjurken van het filmfestival in Cannes. Op dezelfde rebelse manier maakte de Franse regisseur woensdagochtend een einde aan de druk bezochte persconferentie: na een uur meldde hij dat hij moest pissen.

Het 74ste filmfestival is begonnen, en hoe. Cannes viert de cinema in al zijn verschijningsvormen, op de mooiste en grootste filmdoeken van de stad. De bioscopen zijn weer open, het publiek is terug, na ruim een jaar thuis voor de buis films streamen.

Carax, enfant terrible van de Franse cinema, heeft met Annette iets heel nieuws toegevoegd aan het genre van de filmmusical. “Alles is live gezongen”, verklapte Marion Cotillard die in de film een operazangeres speelt. Ze is hoteldebotel verliefd op een Amerikaanse stand-up comedian, gespeeld door Driver. Maar na een hartstochtelijk begin komt de relatie letterlijk en figuurlijk in gevaarlijk vaarwater terecht. Annette is het dochtertje dat de twee krijgen en dat inzet wordt van getouwtrek. Ook weer letterlijk en figuurlijk: Annette wordt gespeeld door een pop, wat een behoorlijk unheimisch effect heeft.

Een totaal andere beleving

Maar het is vooral de muziek, gemaakt door het Californische popduo Sparks, die voor een totaal andere beleving van de musical zorgt. “Meestal worden liedjes voor musicals opgenomen in een studio”, aldus Cotillard, “maar wij hebben alles na de nodige training op de set gezongen, en dat is best ingewikkeld als je tegelijkertijd moet bewegen. Je hoort dus alle onzuiverheden en ongelukjes, bijvoorbeeld als we in ademnood zijn.”

Annette is een visueel wondertje, zoals te verwachten viel van Carax die eerder furore maakte met films als Les Amants du Pont-Neuf en Pola X. In die laatste film speelde Carax’ jong gestorven echtgenote mee, actrice Yekaterina Golubeva. Hun 16-jarige dochter Nastya heeft nu een gastrolletje in Annette.

Gebeurtenissen uit Carax’ echte leven spiegelen op de een of andere manier de gebeurtenissen in de film waarin de man er niet al te best vanaf komt. “Hij is een slechte vader, echtgenoot en artiest”, aldus Carax die tijdens de persconferentie zichtbaar moeite had om er verder iets over te zeggen. Misschien te persoonlijk?

Grappig dat een eindje verderop een nieuw drama met Juliette Binoche in première ging, een van Carax’ voormalige geliefden. Een totaal andere wereld en belevenis. Binoche speelt in de bestsellerverfilming Ouistreham van regisseur Emmanuel Carrère een schrijfster die undercover gaat in het gele hesjes-milieu.

Ode aan de filmkunst

Het zijn twee uitersten in de Franse cinema die elkaar op een wonderlijke manier kruisen in Cannes: het lyrische, met pure kitsch spelende melodrama van Annette en het realistische, op de hedendaagse samenleving reflecterende Ouistreham.

En er waren de eerste dagen meer odes aan de filmkunst die de warme mondkapjes, Covid19-testen (met speeksel) en reserveringsproblemen even deden vergeten. De Schotse regisseur Mark Cousins presenteerde een nieuwe reis door de cinema, met het ruim tweeënhalf uur durende The Story of Film: A New Generation. Het gaat om de opvolger van zijn vijftien uur durende filmepos A Story of Film: An Odyssey waarin hij als een padvinder door de filmgeschiedenis wandelde.

Artistiek directeur Thierry Frémaux presenteerde met zichtbare trots de première van het cinefiele project. Frémaux is iemand die pal voor de filmervaring in de bioscoop staat. Eerder deze week gaf hij een persconferentie waarin hij zijn verhouding met Netflix - de grote afwezige in Cannes - nog eens uit de doeken deed.

“We hebben hier enkele jaren geleden een nieuwe regel ingesteld, en die luidt: films in de competitie om de Gouden Palm moeten een release krijgen in de Franse bioscopen. We zijn continu in gesprek met Netflix, maar vooralsnog is de streamer niet genegen om zich aan die regel te houden.”

Spagaat

Door het festival is wel voorgesteld om Netflixtitels in andere programma’s onder te brengen, maar dat weigert de streamingdienst, ze gaat voor het erepodium. Ziehier de spagaat waarin het grootste filmfestival ter wereld en de grootste streamer nu al jaren zitten.

De langverwachte nieuwe film van Jane Campion, de enige vrouwelijke regisseur die ooit de Gouden Palm won in Cannes (met The Piano, 1993), gaat nu in het najaar naar het Filmfestival van Venetië. Campions nieuwste heet The Power of the Dog en is een Netflixtitel.

“Ik hoop Netflix op een dag te overtuigen”, aldus een optimistische Frémaux. Zijn grote troef is dat andere streamers wel ruimhartig in bioscoopfilms en bioscoopuitbreng investeren. Amazon heeft bijvoorbeeld geïnvesteerd in Annette van Leos Carax. En dat zou wel eens een achterliggende reden geweest kunnen zijn om Annette als openingsfilm te selecteren, en de film alle égards te geven.

Natuurlijk gaat het om de inventieve regisseur en de geliefde hoofdrolspelers, maar is het niet een heel mooi toeval dat Amazon, een van Netflix’ concurrenten, erachter zit?

Het 74ste Filmfestival van Cannes duurt t/m 17 juli.

